Lewica odsłania karty. Czarzasty zapowiada zwycięstwo w wyborach do PE

W piątek zarząd krajowy Lewicy zaakceptował listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na listach znaleźli się m.in. byli premierzy oraz obecni europosłowie. "Było gorąco i burzliwie. Tak można podsumować dyskusje Lewicy na temat list kandydatów do europarlamentu. Najwięcej fermentu w partii wzbudziła walka o pozycje na liście dolnośląsko-opolskiej i śląskiej" – donosi portal Onet.pl.

Czarzasty: Wygramy wybory

Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty nie kryje, że liczy na sukces wyborczy. Polityk wprost mówi, że interesuje go "zwycięstwo".

– Wiem, że to ekipa i Lewica, która Polsce jest potrzebna, która Europie jest potrzebna. Bo Boy-Żeleński mówił: reflektorem w mrok. Hasło jest aktualne do dziś, do dziś trzeba tym reflektorem w tym roku szukać prawdy, mówić w sposób bezpośredni, niezafałszowany. Wygramy te wybory, będzie dobry wynik – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konwencji Lewicy.

– Wszystkim tym, którzy myśleli albo myślą, że Lewica da się rozwalić, że się skłóci, pokłóci o jedno albo drugie miejsce, kłócić się będziemy, ale zawsze razem – kontynuował.

Scheuring-Wielgus: Widzimy siły, które chcą wysadzić UE

Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała w swym wystąpieniu plusy wynikające z członkostwa Polski w UE. – Unia Europejska dla mnie to kilka bardzo ważnych wartości to bezpieczeństwo, to wspólnota i wolność, bo jeżeli Polska jest w UE, UE jest silna i zjednoczona to dla nas to dobrze. Jeżeli Polska jest w UE, jesteśmy w tej rodzinie europejskiej to nie musimy się bać i drżeć o życie naszych bliskich a przecież życie naszych bliskich dla wszystkich nas jest bardzo ważne. Dlatego kluczowe jest to, aby tego 9 czerwca zagłosować na Lewicę, bo Lewica wprowadziła Polskę do UE, bo Lewica stoi zawsze za tymi, którzy są z tyłu, o których się nie dba, bo Lewica zawsze mówi o tych najsłabszych – stwierdziła.

Polityk przestrzegała też partiami "radykalnie-konserwatywnymi", które planują "wysadzić UE". – Pamiętajcie również idąc do urn wyborczych, wtedy, kiedy będziecie głosować, że demokracja, że wolność i to, że Polska jest w UE nie jest dane raz na zawsze. Widzimy co się dzieje teraz w świecie, widzimy te siły brunatne, siły takie radykalno-konserwatywne, które chcą wysadzić UE i chcą ją po prostu popsuć i my jako Lewica jesteśmy gwarancją tego, żeby to się nie udało. My jako Lewica mówimy stop tym wszystkim działaniom, my jako Lewica mówimy tak dla UE – mówiła polityk.

Poniżej prezentujemy listy "jedynek" w trzynastu okręgach

Okręg nr 1: województwo pomorskie: Katarzyna Ueberhan

Okręg nr 2: województwo kujawsko-pomorskie: Piotr Kowal

Okręg nr 3: województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie: Bożena Przyłuska

Okręg nr 4: Warszawa i 8 powiatów wokół Warszawy: Robert Biedroń

Okręg nr 5: Mazowsze z wyjątkiem Warszawy i tzw. obwarzanka: Anna Maria Żukowska

Okręg nr 6: województwo łódzkie: Marek Belka

Okręg nr 7: województwo wielkopolskie: Joanna Scheuring-Wielgus

Okręg nr 8: województwo lubelskie: Agata Fisz

Okręg nr 9: województwo podkarpackie: Wiktoria Barańska

Okręg nr 10: województwo małopolskie i świętokrzyskie: Andrzej Szejna

Okręg nr 11: województwo śląskie: Maciej Konieczny

Okręg nr 12: województwo dolnośląskie i opolskie: Krzysztof Śmiszek

Okręg nr 13: województwo lubuskie i zachodniopomorskie: Włodzimierz Cimoszewicz

Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Termin zgłaszania list kandydatów upływa 2 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

