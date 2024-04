"Chodzi także o Xi Jinpinga". Szef CIA ostrzega amerykańskich polityków

Dyrektor CIA William Burns powiedział, że jeśli amerykańscy politycy nie zatwierdzą pomocy dla Ukrainy, to do końca 2024 roku Kijów może przegrać wojnę. Burns wezwał kongresmenów do przyjęcia dodatkowej ustawy przewidującej wielomiliardowe wsparcie dla Ukrainy.

– Dzięki zastrzykowi, jaki zapewni pomoc wojskowa, zarówno pod względem praktycznym, jak i psychologicznym, Ukraińcy będą w stanie utrzymać się do roku 2024 i obalić aroganckie przekonanie Putina, że czas działa na jego korzyść. Istnieje bardzo realne ryzyko, że Ukraińcy mogliby przegrać na polu bitwy do końca 2024 roku lub przynajmniej postawić Putina w sytuacji, w której będzie mógł w zasadzie dyktować warunki porozumienia politycznego – podkreślił Burns.

Według szefa CIA wsparcie dla Ukrainy to teraz coś więcej niż wojna z Rosją.

– Chodzi także o Xi Jinpinga w Chinach, jego ambicje oraz naszych sojuszników i partnerów w regionie Indo-Pacyfiku. Tak naprawdę jest to kwestia tego, czy nasi przeciwnicy rozumieją naszą niezawodność i naszą determinację oraz czy rozumieją to również nasi sojusznicy i partnerzy – dodał.

Sytuacja na froncie

Część ekspertów wskazuje, że w ciągu najbliższych miesięcy Rosja może przebić się przez obronę Ukrainy i zająć nowe terytoria. Powodem takich prognoz jest opóźnienie w podjęciu decyzji o pomocy Ukrainie. Michelle Flournoy, zastępca sekretarza obrony USA za czasów prezydenta Baracka Obamy, zauważyła, że kraj pomimo niewiarygodnych trudności utrzymuje linię frontu, ale jeśli ukraińska armia nie otrzyma pomocy w najbliższej przyszłości, Rosja prawdopodobnie zajmie nowe tereny.

Według szefa Pentagonu Lloyda Austina „czas jest najważniejszy”. Obecnie Ukraińcy stoją przed trudnym zadaniem – utrzymaniem linii frontu.

Czytaj też:

Ukraińcy coraz mniej lubią Polaków. Sondaż pokazuje prosty powódCzytaj też:

"Do ostatniego Ukraińca". Ostre słowa z Kremla pod adresem USA