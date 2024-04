Jak zagłodzić potwora

Być może znacie tę istotę. To Potwór Nienawiści. Karmi się emocjami. Gdy czujesz się niepewnie, gdy jesteś zły, on rośnie. Zanim się zorientujesz, co się dzieje, ulegasz nienawiści. Popełniasz przestępstwo. Nie karm Potwora Nienawiści” – mówi w krótkim filmiku, przygotowanym przez szkocką policję, czerwona zjawa o żółtych oczach, która na oczach widza rozdyma się i rośnie.

Tak oto władze Szkocji pochyliły się nad morale obywateli, przypominając im, że powinni wystrzegać się uczuć tak zdrożnych jak nienawiść. Filmik o potworze to jednak tylko jeden z wielu elementów kampanii popularyzującej ustawę o zwalczaniu nienawiści, która weszła w życie 1 kwietnia. Może nawet ważniejsze są billboardy na ulicach szkockich miast, podkreślają bowiem, że przejawy nienawiści trzeba tępić także u innych. Ponurej postaci, ukrytej za popękaną niby-maską, towarzyszy napis: „Nienawiść rani”. I przypomnienie: „Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa nienawiści, poinformuj o tym”.

Powiadomić należy upoważnione organy i instytucje. Niekoniecznie policję. Na liście miejsc, gdzie można zgłaszać skargi, znalazł się np. pewien sex shop z Glasgow.