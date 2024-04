"Chory, zaburzony łeb". W sieci wrze po słowach Józefaciuka

W czwartek wieczorem posłowie zajęli się obywatelskim projektem ustawy "w obronie chrześcijan". Ma on na celu ochronę nie tylko katolików i chrześcijan, ale przedstawicieli wszystkich wyznań i religii.

W trakcie dyskusji głos zabrał poseł KO z Łodzi Marcin Józefaciuk. Kontrowersyjny polityk użył osobliwego porównania, które nie spodobało się prowadzącemu obrady wicemarszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu.

– Religia jest jak pewien męski organ. Jest całkiem w porządku, gdy ktoś go ma i jest z niego dumny. Ale jeśli ktoś wyciąga go na zewnątrz i macha nim przed nosem, to już mamy pewien problem – stwierdził Józefaciuk, na co Czarzasty powiedział: "marne to było".

Burza w sieci

Słowa Józefaciuka wywołały oburzenie wśród użytkowników serwisu X.

"Pan Józefaciuk z KO porównuje religię do męskiego organu. Sam wierzy w moc kamieni, paproci i dymiących szyszek. To kto tu jest organem?" – napisał dziennikarz Krzysztof Feusette.

"Marcin Józefaciuk, PO. Chory, zaburzony łeb" – napisał internauta o nicku Bambo.

"Ciekawa ewolucja. M. Józefaciuk, K. Jachira, D. Hübner to tylko niektórzy politycy KO, którzy jadą ostrym antyreligijnym przekazem. W KO prym wiedzie PO, kiedyś powoływała się na Dekalog, należy do chadeckiej EPP. Już Lewica jest ostatnio bardziej tolerancyjna dla wierzących" – stwierdził politolog i publicysta Stefan Sękowski.

"Czyli Pośle @M_Jozefaciuk, skoro wywija nam Pan przed nosem swoim neopogańskim szamanizmem, to kto ma ten problem?" – zapyta publicysta i rysownik Cezary Krysztopa.

"Rozumiem, że @Platforma_org dumna z występu swojego posła? Z zawodu pedagog. Ciekawe jakiego «klasyka» cytował. Reakcja @wlodekczarzasty mówi wszystko o poziomie cytatu" – napisała Marzena Paczuska.

"Pan profesor Józefaciuk uczył młodzież" – napisał historyk prof. Stanisław Żerko.

"Marcin Józefaciuk z KO – nawet marszałek Czarzasty jest zażenowany tą postacią. Ciekawe kiedy do tego Kanału Zero się wybiera" – stwierdził publicysta Michał Cichy.

"Co na to, jeśli jeszcze jest, konserwatywna kotwica w @K_Obywatelska?" – zapytał Marcin Palade.

"To jest ta sytuacja, którą człowiek przypomina sobie notorycznie przez kolejne 10 lat tuż przed snem i z zażenowania spala się sam przed sobą" – oceniła Zuzanna Dąbrowska, dziennikarka "Do Rzeczy".

