"Nie jest panu wstyd?". Ostre starcie Biedronia z Kohutem

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek został "jedynką" na liście Lewicy na Dolnym Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W studiu Polsat News pytano Roberta Biedronia, czy nie uważa, że miejsce Śmiszka – prywatnie partnera życiowego polityka – powinien otrzymać dotychczasowy europoseł z tego samego okręgu. Kohut startuje bowiem z listy KO.

– Łukasz Kohut podjął decyzję, siedzi dzisiaj po prawicy swego ojca, przeszedł na prawicę. To wyborcy ocenią tego typu polityczne salta mortale – odpowiedział europoseł. – My mamy jasny kręgosłup moralny, wprowadziliśmy Polskę do UE i będziemy rozwiązywać codzienne problemy Polaków – dodał polityk.

Odpowiedź ze strony Kohuta nadeszła bardzo szybko. "Panie Robercie Biedroń, mój ojciec zmarł kilka tygodni temu, nie jest Panu wstyd?" – pyta oburzony europoseł.

"Chociaż może to po prostu modlitwa o wynik w Warszawie, wszak przy mikrowyniku 2,2% w wyborach prezydenckich niewiele poza modłami zostaje. Jestem dumny, że startuję z 3 miejsca Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim. Elektorat Lewicy już dawno głosuje na kandydatów KO" – podsumował polityk ze Śląska.

Lewica odsłania karty. Czarzasty zapowiada zwycięstwo w wyborach do PE

W piątek zarząd krajowy Lewicy zaakceptował listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na listach znaleźli się m.in. byli premierzy oraz obecni europosłowie. "Było gorąco i burzliwie. Tak można podsumować dyskusje Lewicy na temat list kandydatów do europarlamentu. Najwięcej fermentu w partii wzbudziła walka o pozycje na liście dolnośląsko-opolskiej i śląskiej" – donosi portal Onet.pl.

Lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty nie kryje, że liczy na sukces wyborczy. Polityk wprost mówi, że interesuje go "zwycięstwo".

– Wiem, że to ekipa i Lewica, która Polsce jest potrzebna, która Europie jest potrzebna. Bo Boy-Żeleński mówił: reflektorem w mrok. Hasło jest aktualne do dziś, do dziś trzeba tym reflektorem w tym roku szukać prawdy, mówić w sposób bezpośredni, niezafałszowany. Wygramy te wybory, będzie dobry wynik – stwierdził Włodzimierz Czarzasty na konwencji Lewicy.

– Wszystkim tym, którzy myśleli albo myślą, że Lewica da się rozwalić, że się skłóci, pokłóci o jedno albo drugie miejsce, kłócić się będziemy, ale zawsze razem – kontynuował.

