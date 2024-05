Szef MON gotowy na wszystko. Kosiniak-Kamysz: Spakowałem plecak ewakuacyjny

W rozmowie z Radiem Zet Kosiniak-Kamysz został zapytany czy ma spakowany tzw. plecak ewakuacyjny. Polityk przyznał, że posiada taki od początku wojny na Ukrainie. – Jak jechałem na Ukrainy, był taki wyjazd, pierwszy po wybuchu wojny, parlamentarny, gdy na drugi dzień po wybuchu wojny jechaliśmy z pierwszą pomocą, wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym pojechałem. I on do dziś jest spakowany – odparł.

– To nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś straszyć – dodaje. Jak dodaje, warto posiada taki plecak również na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej. – Tak jak musimy jako rodzice przygotować zawsze do porodu w walizkę, ubranie dla malucha, to musi być gotowe nie na dzień porodu, ale dużo wcześniej. Trzeba być gotowym na każdą sytuację – podkreśla szef MON.

W dalszej części rozmowy polityk przyznał, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne. – Cała flanka wschodnia NATO jest zagrożona – ocenia. W jego opinii należy w tej sytuacji dążyć do "jednoczenia flanki wschodniej z północną".

W szkołach ruszył program "Edukacja z wojskiem"

W szkołach na terenie całego kraju rozpoczynają się pierwsze zajęcia przygotowane wspólnie przez resorty obrony narodowej i edukacji. Program "Edukacja z wojskiem" ma trwać sześć tygodni od 6 maja do 20 czerwca. Pilotaż programu obejmie blisko 3,5 tys. szkół w całej Polsce.

Istotą przedsięwzięcia i jej głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

– Po to szkolimy na przykład dzieciaki w szkole. „Edukacja z wojskiem”, taki projekt zaczęliśmy z minister Nowacką od 6 maja tego roku, żeby przygotowywać je, gdzie jest zbiórka, ewakuacja, co oznacza alarm, gdzie zadzwonić, jak się zachować – mówił szef MON.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz domaga się reformy UE. Chce przesunąć fundusze z KPOCzytaj też:

Stoltenberg: Nie widzimy żadnego ryzyka ataku militarnego Rosji na kraj NATO