Kurski wspomina "Nocną zmianę". Pisze o polityce Tuska

W związku z rocznicą odwołania rządu Jana Olszewskiego Jacek Kurski zamieścił w sieci wpis, w którym nawiązał do filmu "Nocna zmiana". To dokument poświęcony kulisom odwołania koalicyjnego gabinetu Olszewskiego w czerwcu 1992, którego Kurski jest współautorem. Wydarzenia te ze swojej perspektywy przedstawił wcześniej wraz z Piotrem Semką w książce "Lewy czerwcowy". W swoim wpisie na X Kurski wraca do tematu, nawiązując do bieżącej sytuacji politycznej.

Kurski: Dlatego przyśpieszono obalenie rządu Olszewskiego

"32 lata temu, 4 czerwca 1992 koalicja postkomunistów (SdRP i PSL), Unii Demokratycznej, KPN oraz KL-D Donalda Tuska, w atmosferze linczu i pod osłoną nocy, obaliła na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy pierwszy niekomunistyczny rząd w powojennej Polsce. Wykonanie wyroku na rządzie Jana Olszewskiego przyspieszono po zablokowaniu przezeń 2 tygodnie wcześniej w traktacie Jelcyn-Wałęsa zapisu gwarantującego ekspozyturę aktywów sowieckiego wywiadu w postaci polsko-rosyjskich spółek joint ventures w posowieckich bazach wojskowych na terytorium RP" – ocenia Kurski.

Kurski uderza w Tuska: Warto pamiętać

"Jak widać na długo przed Putinem u władzy w Rosji, D. Tusk pilnował, by nikt tu piachu w tryby rosyjskich wpływów nie sypał. Potem był już reset, złe umowy gazowe, likwidacja jednostek WP na wschodzie, zablokowanie tarczy antyrakietowej USA nad Polską (pomimo ataku Rosji na Gruzję), gra z Putinem przeciw Prezydentowi Kaczyńskiemu, Smoleńsk i oddanie Rosjanom śledztwa, Nordstream 1 i Nordstream 2, poddańcza umowa SKW-FSB, ochlej w Kadynach, wykłady Ławrowa na zaproszenie Sikorskiego dla korpusu dyplomatycznego RP, ataki na rząd za ochronę wschodniej granicy, szyderstwa i przeszkadzanie w budowie przekopu Mierzei uniezależniającego żeglugę od Rosji, itd". – wylicza polityk i były prezes TVP.

"Warto pamiętać o tym dziś, gdy demiurg wieloletniej strategii uległości wobec Rosji odgrywa komedię antyrosyjskiej maskirowki. Wydarzenia sprzed 32 nazywane są często (od tytułu mojego filmu) Nocną zmianą. Zobacz jego trailer i poczuj atmosferę tamtych dni" – podsumowuje Kurski, załączając fragment.

