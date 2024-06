Sondaż przed wyborami do PE. Znów niespodzianka na podium

Badanie Ipsos dla TOK FM i OKO.press pokazuje, że największe szanse na zwycięstwo w niedzielnych wyborach do PE ma Koalicja Obywatelska. Partia Donald Tuska pewnie wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Niespodziewane trzecie miejsce zajęła Konfederacja. Na dalszych miejscach znalazły się Trzecia Droga oraz Lewica. Wyniki partii Polexit i Bezpartyjnych Samorządowców mieszczą się w granicach błędu statystycznego i wynoszą odpowiednio 1 i 2 proc. Deklarowana frekwencja wyniosła 43 proc.

Na Koalicję Obywatelską chce obecnie głosować 33 proc. badanych. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość może pochwalić się poparciem 29 proc. respondentów. Trzecia Konfederacja zdobyła 11 proc. wskazań. Warto wskazać, że badanie Ipsos to kolejny sondaż, w którym Konfederacja zajęła trzecie miejsce. Wczoraj partia zanotowała taki sam wynik w badaniu pracowni Opinia24 na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24.

Trzecia Drogę popiera obecnie 10 proc. badanych a Lewicę – 7 proc.

Ankieterze zapytali także respondentów o ich stosunek do kolejnych już w ostatnich miesiącach wyborach. 40 proc. z nich odpowiedziało, że głosowanie to obowiązek. 30 proc. wskazało odpowiedź "nadzieja", 22 proc. "nic szczególnego", a 10 proc. – "rozczarowanie".

Sondaż zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 4-6 czerwca 2024 r. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1000.

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca 2024 r. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

