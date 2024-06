Na co głosują Polacy? Wyniki w elektoracie KO są bardzo wymowne

Już w niedzielę Polacy pójdą do urn wyborczych. Tym razem wybieramy europosłów, którzy będą nas reprezentować. Czym jednak nad urną kierują się polscy wyborcy? Zapytano o to w najnowszym sondażu CBOS.

Niezależność czy integracja?

W sondażu zapytano respondentów, czy w wyborach będą głosować na kandydata kładącego nacisk na niezależność Polski w UE, czy na kandydata kładącego nacisk na pogłębienie integracji europejskiej.

Najwięcej wyborców opowiadających się za kandydatem kładącym nacisk na niezależność jest w elektoracie Konfederacji (75 proc.) oraz PiS (74 proc.). We wszystkich pozostałych ugrupowaniach wyraźnie przeważania czynnik integracyjny. Wśród Trzeciej Drogi jedynie 36 proc. wyborców będzie szukało kandydata kładącego nacisk na niezależność Polski, wśród Lewicy jest to 20 proc., a w elektoracie KO zaledwie 9 proc.

To właśnie w KO jest najwięcej wyborców przykładających wagę do integracji europejskiej – aż 85 proc. W Lewicy jest to 66 proc., w Trzeciej Drodze 54 proc. W PiS jest to zaledwie 10 proc., a w Konfederacji – 16 proc.

Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych

Według najnowszego sondażu CBOS, największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość – 29 proc. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska – 27 proc. Kolejną pozycję, z poparciem 12 proc., zajmuje Trzecia Droga. 10 proc. respondentów chce zagłosować na Konfederację, a 7 proc. – na Lewicę.

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca 2024 r. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Parlament Europejski kadencji 2024-2029 będzie się składał z 720 eurodeputowanych.

