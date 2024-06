Ziemkiewicz: UE zmierza do rozpadu i katastrofy

Wybory do europarlamentu odbędą się w niedzielę, 9 czerwca. W głosowaniu Polacy wybiorą 53 europosłów. Po weekendzie okaże się, w jakim kierunku będzie zmierzać Unia Europejska. Zdaniem publicysty "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicza, aktualnie dąży ona do nieuchronnego rozpadu i katastrofy.

– To jednak nie będzie taka katastrofa w stylu "jedno wielkie łup". Będzie ona rozpisana na dłuższy czas i będzie to degrengolada. UE jest w fazie późnego PRL-u gierkowskiego. Jeszcze się wydaje, że są co prawda kłopoty, ale mamy względny dobrobyt. Ludzie w moim wieku pamiętają, że tak wyglądała epoka Gierka w porównaniu z epoką Gomułki. Wydawało się, że jest super, Coca-Cola się pojawiła i można było wreszcie na jakieś wakacje wyjechać, nie tylko do NRD i na Węgry, ale nawet dalej. Tylko gdzieś tak w drugiej połowie lat 70. zaczęło się to walić, zanikać i narastały absurdy biurokratyczne. To, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej, jest takim koncertem bzdur, które naprawdę mi się kojarzą z Gierkiem – ocenia Ziemkiewicz.

Publicysta "Do Rzeczy" został również zapytany, z czego jego zdaniem wynika obecny kurs Unii Europejskiej, który przypomina zderzenie ze ścianą. – Są dwie logiki, a nawet trzy. Pierwszą logiką jest ideolo. Ideolo to jest to, że jak ktoś coś powie, to nie wolno o tym dyskutować. Pryncypiów nie wolno tykać. I są w tej chwili europejskie pryncypia. To jest pogłębianie integracji europejskiej, walka o klimat, walka o inkluzywność. To jest pierwsza logika. Druga logika to jest to, co Janusz Szpotański w genialnym poemacie "Szmaciak" ujął, w którym pięknie opisywał funkcjonowanie socjalizmu, że "inny jest referat podaży, inny zaś popytu, wyników ich nikt nie uzgodni, bo ileż by zajęło to dni". Właśnie mamy w Unii Europejskiej tak, że każdy siedzi w swoim referacie i każdy tam produkuje jakieś bzdety i na nikogo się nie ogląda. No i trzecia logika, być może najważniejsza, to jest logika lobbystów, którzy jak piranie się zlatują do wszystkich projektów i wyrywają tam, jak piranie kawałki mięsa, tak one wyrywają te kawały tych budżetów unijnych – tłumaczy Ziemkiewicz.

