Ostatnia prosta przed wyborami. Wyraźna zmiana poparcia dla Konfederacji

Już w niedzielę Polacy pójdą do urn wyborczych. Tym razem wybieramy europosłów. Z najnowszego sondażu wynika, że próg wyborczy przekraczają KO, PiS, Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica.

KO przed PiS, Konfederacja na podium

Z najnowszego sondażu zadowolona może być Koalicja Obywatelska, która z poparciem na poziomie 34,5 proc. może liczyć na zwycięstwo (wzrost o 1,5 pkt. proc.).

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 29,2 proc. (spadek o 2,2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

Najwięcej zyskuje natomiast Konfederacja, dla której poparcie urosło o 4,3 pkt. proc. i obecnie wynosi 13,6 proc.

Z podium spadła z kolei Trzecia Droga. Na sojusz PSL i Polski 2050 planuje zagłosować bowiem 10,9 proc. badanych. To spadek aż o 2,6 pkt. proc. – najwięcej w całym zestawieniu.

Swoją reprezentacją w PE miałaby jeszcze Lewica, którą popiera 8 proc. respondentów (spadek o 0,4 pkt. proc.).

Dr. hab. Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego przeliczył, że takie wyniki oznaczałyby, że KO uzyskałaby 20 europosłów, PiS — 16, Konfederacja — 7, Trzecia Droga — 6, a Lewica — 4.

Wyniki badań skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Wszystko w Waszych rękach! To tylko sondaż" – napisał.

Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w krajach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca 2024 r. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Parlament Europejski kadencji 2024-2029 będzie się składał z 720 eurodeputowanych.

