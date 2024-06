Co Niemcy myślą naprawdę o swoim kraju, imigrantach i Zielonych

Brzmi jak wypis głównych problemów z przemówienia polityka AfD, prawda? Problem w tym, że to wypis z przemówienia… szefa Giełdy Niemieckiej (Die Deutsche Börse AG), jednego z najbardziej wpływowych finansistów Republiki Federalnej. Przemówienia adresowanego do ludzi takich, jak on – tyle, że „wewnętrznego”. Theodor Weimer wygłosił je w kwietniu na zamkniętym spotkaniu z finansistami i przedsiębiorcami z Bawarii. Słuchali z uwagą. Nikt nie protestował, nikt się specjalnie nie dziwił. Przecież to fakty.