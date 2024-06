"Co to ma wspólnego z demokracją?". Czarnek mocno skomentował wyniki wyborów

W badaniu late poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP KO otrzymała 37,4 proc. głosów. PiS zdobyło 35,7 proc. Trzecia Konfederacja uzyskała wynik 11,8 proc. Trzecia Droga zdobyła 7,3 proc., a Lewica – 6,6 proc.

Takie wyniki oznaczają, że partia Donalda Tuska straciła jeden mandat i ma ich w tej chwili 20, tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja wprowadziłaby do PE 6 posłów, Trzecia Droga 4, a Lewica 3.

W porównaniu z badaniem exit poll przewaga KO nad PiS stopniała do niespełna 2 pkt. proc. Największym zaskoczeniem jest wynik Konfederacji oraz bardzo duży spadek notowań Trzeciej Drogi.

Czarnek komentuje

Przemysław Czarnek, lider lubelskich struktur PiS skomentował wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, polityk nie był obecny na wieczorze wyborczym w Warszawie. Wywiadu udzielił przed swoim domem.

– Jestem bardzo zadowolony, ze w województwie lubelskim utrzymujemy znakomite poparcie, bo to jest blisko 47 proc. i kosmiczna przewaga nad rywalami – stwierdził. Polityk uważa, że ordynacja wyborcza do europarlamentu nie jest do końca sprawiedliwa.

– Rzuca się w oczy brak demokracji w tej ordynacji wyborczej. Bo mamy ponad dwukrotnie wyższy wynik od Platformy Obywatelskiej, ale po jednym mandacie, więc co to ma wspólnego z demokracją? Nic. Ale taką mamy ordynację – powiedział.

Były minister edukacji i nauki komentował także wyniki poszczególnych polityków PiS. Z uznaniem wypowiedział się o Mariuszu Kamińskim, który 40 proc. głosów na listę. Kolejny dobry wynik zrobił Tobiasz Bocheński.

– Bardzo dobry wynik odniósł Tobiasz Bocheński. To jeden z tych, którzy są rozpatrywani jako kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach prezydenckich, choć decyzje jeszcze nie zapadły – powiedział.

Trzaskowski: Ubolewam, że tacy ludzie też się dostali do PE