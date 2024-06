Wybory do PE. Polki chętniej głosowały na Konfederację niż na Lewicę

W niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których wybraliśmy 53 polskich reprezentantów do tego gremium. Według badania exit poll, przeprowadzonego na zlecenie Polsatu, TVN i TVP, wygrała je Koalicja Obywatelska uzyskując 38,2 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 33,9 proc. Na podium znalazła się również Konfederacja, na którą swój głos oddało 11,9 proc. Polaków. Dalej znalazły się Trzecia Droga – 8,2 proc. i Lewica 6,6 proc.

Wyborcze preferencje kobiet i mężczyzn

Exit poll pokazuje, że do urn 9 czerwca poszło niemal tyle samo kobiet, co mężczyzn – głos oddało 39,5 proc. Polaków i 39,9 proc. Polek.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 40,9 proc. kobiet i 35,9 proc. mężczyzn. Z kolei w przypadku PiS, 33,7 proc. to głosy Polek, a 32,5 proc. Polaków.

Nieznacznie większym poparciem kobiet (8,5 proc.) niż mężczyzn (8,1 proc.) cieszyła się Trzecia Droga. W przypadku Lewicy, 7,8 proc. to głosy kobiet, a 5,8 proc. mężczyzn.

Na Konfederację zagłosowało 16,3 proc. mężczyzn. 8,1 proc. wyborczyń. To o 0,3 pp. więcej niż w przypadku głosów oddanych przez kobiety na Lewicę. Lewica w kampanii wyborczej wielokrotnie atakowała Konfederację przekonując, że formacja Bosaka i Mentzena jest antykobieca – w przeciwieństwie do Lewicy, która broni "praw kobiet".

"Oznacza to, że zmniejszyło się zarówno ogólne poparcie dla Lewicy, jak i przepaść między głosami kobiet i mężczyzn na to ugrupowanie w stosunku do wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Wzrosło natomiast poparcie Konfederacji. Wówczas na listę związaną z ugrupowaniem Sławomira Mentzena swój głos oddało według Ipsos 3,4 proc. kobiet, a na Lewicę – 10,1 proc. Mężczyźni w 9,3 proc. przypadków głosowali na Konfederację, a w 6,9 proc. – na Lewicę" – opisuje tvn24.pl.

Wyniki late poll

Przed godz. 1 w nocy poznaliśmy wyniki late poll. Z sondażu late poll Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP po przeliczeniu 50 proc. ankiet wynika, że zmniejsza się dystans między KO i PiS.

KO – 37,4 proc; PiS – 35,7 proc; Konfederacja – 11,8 proc.; Trzecia Droga – 7,3 proc; Lewica – 6,6 proc.

