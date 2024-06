Trzaskowski: Ubolewam, że tacy ludzie też się dostali do PE

Według badania exit poll, przeprowadzonego na zlecenie Polsatu, TVN i TVP, niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska uzyskując 38,2 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 33,9 proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, na którą swój głos oddało 11,9 proc. Polaków. Dalej znalazły się: Trzecia Droga – 8,2 proc. i Lewica 6,6 proc.

Jeśli sondażowe wyniki wyborów się potwierdzą, będzie to oznaczało, że Koalicja Obywatelska będzie miała w Parlamencie Europejskim 21. swoich reprezentantów, Prawo i Sprawiedliwość – 19, a Konfederacja – 6. Cztery mandaty przypadną Trzeciej Drodze, a trzy Lewicy.

Trzaskowski mocno o Braunie

Wynik Konfederacji jest odbierany jako największa niespodzianka tych wyborów, choć kilka sondaży opublikowanych tuż przed ciszą wyborczą dawały tej partii trzecie miejsce w stawce. Do Parlamentu Europejskiego weszli tacy politycy ugrupowania jak Anna Bryłka czy Dobromir Sośnierz. W ławach europarlamentu zasiądzie także Grzegorz Braun. To jednak nie podoba się Rafałowi Trzaskowskiemu, który ostrzega przed wzmocnieniem "populistów" i partii "skrajnie prawicowych".

– Od wielu, wielu lat mówię, że problem z partiami skrajnymi, populistycznymi, to nie jest problem Polski i Węgier. To problem właściwie wszystkich demokracji. Musimy robić wszystko, by walczyć z propagandą i dezinformacją. Walczyć o to, by siły proeuropejskie miały szanse w Parlamencie Europejskim dyktować warunki – powiedział prezydent Warszawy.

– Ubolewam, że tacy ludzie też się dostali do PE. Ludzie, którzy nie będą tam zabiegać o polskie interesy. Będą słabi, będą tylko mogli mówić o polskich kompleksach, zamiast walczyć twardo o realizację naszych interesów. Na pewno nasza delegacja będzie jedną z najsilniejszych w EPL. I to zapewni Koalicji Obywatelskiej bardzo duży wpływ na to, co się będzie działo w PE – dodał Trzaskowski.

