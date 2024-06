Papież zwrócił się do Polaków. "Wasza Ojczyzna nosi miano: Polonia semper fidelis"

– Wsłuchujcie się w Słowo Boże, niech będzie ono dla was natchnieniem, aby umieć odróżnić prawdę od fałszu, wolność od zniewolenia. Bądźcie wierni Bogu! – zaapelował Franciszek do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Słowa papieża do Polaków8 -9

– Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Wasza Ojczyzna, od wieków chrześcijańska, nosi miano: Polonia semper fidelis. Jednak wytrwanie w wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi nie jest możliwe dzięki tylko ludzkiej sile, ale dzięki mocy Ducha Świętego – mówił papież.

– Wsłuchujcie się w Słowo Boże, niech będzie ono dla was natchnieniem, aby umieć odróżnić prawdę od fałszu, wolność od zniewolenia. Bądźcie wierni Bogu! Polonia semper fidelis. Z serca wam błogosławię – kontynuował.

Papieska katecheza

Papieską katechezę streściła po polsku siostra Sebastiana Choroś SłNSJ z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

– Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy katechezę o Duchu Świętym. Dziś rozważamy działanie Ducha w Objawieniu, którego Pismo św. jest świadectwem natchnionym przez Boga i wiarygodnym. Św. Paweł stwierdza, że „wszelkie Pismo jest natchnione od Boga”, zaś św. Piotr mówi: „kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie”. W centrum Pisma św. znajduje się wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – ono wypełnia plan zbawienia, odsłania ukryte tajemnice i daje klucz do odczytania Biblii. Kościół jest uprawnionym interpretatorem tekstu natchnionego. Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest praktyka lectio divina, ale duchowe czytanie Pisma św. jest par excellence czytaniem wspólnotowym, które odbywa się w liturgii, zwłaszcza podczas Mszy Świętej i Liturgii Godzin. Pismo Święte jest, wg św. Grzegorza Wielkiego, listem Boga do swojego stworzenia. Obyśmy „nauczyli się poznawać serce Boga ze słów Bożych”, niech to słowo rzuca światło na nasz problem, czyniąc jasną wolę Boga wobec na – mówił papież.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli pielgrzymi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie; Młodzież z Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie biorąca udział w Projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”; Młodzież z wychowawcami ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie; pielgrzymka księży z diecezji płockiej obchodzących 40 rocznicę święceń kapłańskich; księża neoprezbiterzy z diecezji radomskiej a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

Czytaj też:

Papież weźmie udział w szczycie G7Czytaj też:

Papież spotkał się z grupą osób LGBT