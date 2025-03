Papież przypomina o potrzebie ekologicznego nawrócenia

Jest to doroczna inicjatywa miejscowego episkopatu. Tym razem jej tematem jest "Braterstwo i ekologia integralna”, a mottem słowa z Księgi Rodzaju: "Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”.

Wielki Post w świetle Laudato si

Papież przygotował przesłanie do Brazylii jeszcze przed hospitalizacją. Zauważa w nim, że w tym roku organizatorzy kampanii zapraszają wszystkich Brazylijczyków, by w Wielkim Poście weszli na drogę nawrócenia w oparciu o encyklikę Laudato si oraz adhortację Laudate Deum. "W dokumentach tych – pisze Franciszek – chciałem zwrócić uwagę całej ludzkości na pilną potrzebę koniecznej zmiany postawy w naszych relacjach ze środowiskiem, przypominając, że obecny kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia”.

Pozwólmy naturze odpocząć od naszej zachłanności

Papież z uznaniem odnosi się decyzji brazylijskiego episkopatu, który postanowił, by tegoroczny Wielki Post przeżywać właśnie w perspektywie ekologii. "Obyśmy wszyscy, ze szczególną pomocą łaski Bożej w tym jubileuszowym okresie, zmienili nasze przekonania i praktyki, aby pozwolić naturze odpocząć od naszej zachłannej eksploatacji” – wskazał.

COP30 w sercu Amazonii

Papież zauważa, że temat Kampanii Braterstwa nawiązuje do przyszłego szczytu klimatycznego COP30, który ma się odbyć w listopadzie właśnie w tym kraju, w Belém Pará, w sercu Amazonii. Franciszek wyraża nadzieję, że "państwa i instytucje międzynarodowe zaangażują się w praktyki, które pomogą przezwyciężyć kryzys klimatyczny oraz zachować wspaniałe dzieło stworzenia, które Bóg nam powierzył, a które my mamy obowiązek przekazać przyszłym pokoleniom”.

"Mam nadzieję – pisze na zakończenie Ojciec Święty – że ta wielkopostna droga przyniesie obfite owoce i napełni nas wszystkich Nadzieją, której jesteśmy pielgrzymami w tym Jubileuszu” – napisał Franciszek.

