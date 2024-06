Polska w przeciwfazie

Powinno minąć wyborcze wzmożenie i pora, by rządzący wreszcie się zajęli tym, od czego są – czyli rządzeniem. Boję się tylko, że spora część uśmiechniętej Polski będzie przebywać wciąż w matrixie wyborczym. Nawet jak rzeczywistość będzie skrzeczeć, a już skrzeczy. Mamy wiele analiz tych ostatnich wyborów, choć to wybory dziwne i z pokręconą już maksymalnie ordynacją. Ale wychodzi z tego jednak jakiś sondażowy obraz obecnych trendów. Z tym że my tu analizujemy go pod kątem oddziaływania na naszą, polską scenę wyborczą.