Komentując rosyjską agresję na Ukrainę Kurt Volker, były specjalny przedstawiciel Departamentu Stanu USA ds. Ukrainy, podkreślił, że Kreml nie boi się rozszerzenia NATO, ale wykorzystuje je jako usprawiedliwienie dla swojej agresji.

– To ciekawe, że ludzie wciąż mówią, że USA obiecały Rosji, że NATO nie będzie się rozszerzać. Podczas gdy człowiek, który rzekomo złożył tę obietnicę, sekretarz stanu USA James Baker, wielokrotnie stwierdzał publicznie, że to nieprawda – podkreślił Volker podczas Forum Bezpieczeństwa Morza Czarnego, które odbyło się w Odessie.

Ekspert zauważył także, że Putin zaatakował Gruzję i Ukrainę oraz okupował część Mołdawii, ale nie zaatakował krajów członkowskich NATO. Według niego nieprawdziwy jest także pogląd, że posiadanie granic z NATO jest dla Rosji czymś nowym lub zagrażającym.

– Rosja ma granice z NATO w Norwegii, w tym przestrzeń morską w Arktyce. To samo z Morzem Czarnym i Turcją, to samo z Morzem Beringa, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. A więc to to tylko wymysł, którego Putin używa, aby zmylić zachodnie społeczeństwa i usprawiedliwić swoje zbrojne ataki – podkreślił Volker.

Rosja i NATO

Rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę popchnęła kraje skandynawskie do przyłączenia się do NATO. W maju 2022 r. Szwecja i Finlandia złożyły wniosek o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. W kwietniu 2023 r. Finlandia została 31. członkiem NATO. Ukraina aktywnie promuje także swoje członkostwo w NATO.

14 czerwca, w przededniu zainicjowanego przez Ukrainę Światowego Szczytu Pokojowego, Władimir Putin ogłosił, że Rosja wstrzyma ogień i rozpocznie negocjacje, jeśli Ukraina całkowicie zrzeknie się obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego oraz zrzeknie się aspiracji do członkostwa w NATO.

