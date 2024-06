Lewicowy profil: Dobrze, że wygrała Holandia

Charakterystyczny wpis na Facebooku pojawił się po wczorajszym meczu piłkarskim reprezentacji Polski na Euro 2024. Podczas, gdy kibice Biało-Czerwonych żałowali nieznacznej przegranej po dobrym występie kadry przeciwko silnej ekipie Holandii, to na profilu „Kobiety Lewicy” pojawiły się wyrazy satysfakcji.

"Kobiety Lewicy": Dobrze, że wygrała Holandia

"Zwycięstwo Holandii to kolejny dowód na to, że kraje stojące cywilizacyjnie wyżej (prawa kobiet, równość LGBT, szacunek dla osób migranckich) osiągają lepsze wyniki sportowe" – czytamy we wpisie.

Admini profilu stwierdzają też: "I dobrze, że wygrała Holandia bo zwycięstwo naszego kraju spotkałoby się z eksplozją prawicowego fanatyzmu i ksenofobii. Kraje patriarchalne i homofobiczne powinny być rugowane z imprez sportowych. Na szczęście polacy sami się z tych imprez usuwają i nie trzeba im pomagać. Wystarczy ich fatalna gra".

facebook

Euro 2024. Polska 1:2 Holandia

W 16. minucie Polska strzeliła rywalom gola. Trafienie, po rzucie rożnym, zaliczył napastnik biało-czerwonych Adam Buksa. Asystował mu Piotr Zieliński.

Jednak niedługo później, w 29. minucie spotkania, rywale pokonali Wojciecha Szczęsnego i doszło do remisu. Gola zdobył dla Holendrów Cody Gakpo. Pierwsza połowa meczu zakończyła się remisem 1:1.

W drugiej połowie przez większość czasu dominowali Holendrzy. W 82. minucie drugiego gola na dla naszych rywali zdobył Wout Weghorst. Do regulaminowego czasu gry sędzia doliczył 5 minut, jednak Polakom nie udało się już wyrównać.

Mecz Polska–Holandia stanowił otwarcie rywalizacji w grupie D piłkarskich mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Mecz odbył się na Volksparkstadion w Hamburgu.