Wiceszef MSWiA: Nie ma scenariusza migracyjnego, tylko osoby szkolone przez Białoruś

"My na granicy nie mamy już scenariusza migracyjnego. Ja osobiście znam się na migracjach, kanałach migracyjnych oraz jak temu przeciwdziałać. Dziś mamy jednak sytuację, w której po drugiej stronie płotu są osoby, które mogą być szkolone przez Białorusinów i których celem nie jest przekroczenie granicy, tylko atakowanie polskich strażników" – mówi odpowiedzialny w rządzie za kwestie migracyjne wiceminister Duszczyk.

Czy celem działań służb szkolących migrantów jest zysk? Według wiceszefa MSWiA tak może być, choć "chodzi też o odwrócenie uwagi – ich atak w jednym miejscu zapory powoduje, że migrantom łatwiej jest ją pokonać w innym miejscu".

"Staramy się uprzedzić ich ruchy"

Maciej Duszczyk wskazuje, że od mniej około tygodnia znacząco zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. "We wtorek 18 czerwca było takich prób 80. Jeszcze tydzień temu ok. 150, a dwa tygodnie temu pomiędzy 200 a 300. Nie oznacza to jednak, że za chwilę nie nastąpi ponowny wzrost" – zastrzega. Jak tłumaczy, to efekt zwiększenia obecności na granicy żołnierzy i Straży Granicznej. "To także efekt wprowadzenia strefy buforowej. Przemytnicy, którzy sterują całym tym ruchem po stronie białoruskiej, obserwują, jak to wszystko teraz funkcjonuje. Tak jest nieustannie – my staramy się uprzedzić ich ruchy, oni patrzą, jak my reagujemy. Podobnie jest na granicy USA i Meksyku czy granicy węgiersko-serbskiej" – mówi polityk w rozmowie z serwisem money.pl.

"Mamy do czynienia z różnymi fazami i scenariuszami tego kryzysu. Nasze działania to właśnie taki 'najlepszy dostępny scenariusz reakcji'. Jeśli udaje nam się rozpoznać tamtą politykę, to udaje nam się przeciwdziałać dalszemu rozwojowi sytuacji" – zapewnia wiceminister Duszczyk.

