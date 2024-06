Korneluk zdegradował znanego prokuratora. "Zemsta?", "decyzja ideologiczna?"

"Prokurator krajowy" Dariusz Korneluk zdegradował z Prokuratury Krajowej prof. Przemysława Ostojskiego i przesunął go do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Prokurator Ostojski zajmował się głównie działalnością naukową. Napisał siedem książek i ponad 100 artykułów w polskich i zagranicznych, m.in. niemieckich, renomowanych czasopismach prawniczych. Od 11 lat jest zatrudniany na uczelniach wyższych. To specjalista od prawa administracyjnego – materialnego i procesowego, a także prawa cywilnego i rodzinnego.

Ostrowski: To decyzja ideologiczna?

"Czyżby to zemsta za opracowane przez pana prokuratora, profesora Ostojskiego stanowiska w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dziecka od osób tych samych płci (NSA w uchwale z 2 grudnia 2019 r. podzielił stanowisko PK, a skutek, to prosty fakt, że dziecko nie może mieć mamy i mamy, albo taty i taty, musi mieć oboje rodziców różnych płci)? Czy bardzo bolą opinie pana profesora dotyczące uchwał rad gmin, powiatów i województw wyrażające sprzeciw ideologii LGBT... i co tam dalej sobie literują uśmiechnięci? Czy chodzi o stanowisko obecnie zdegradowanego, dotyczące nieruchomości warszawskich (które zniwelowało bezprawne i niehumanitarne roszczenia czyścicieli kamienic)?" – pytał na platformie X zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski.

"I jeszcze jedno pytanie. Czy to, co spotkało prof. Ostojskiego, to decyzja ideologiczna? Bo na pewno nie merytoryczna" – dodał.

"Niewątpliwie ma charakter represyjny"

Do sprawy odniósł się również były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska). "Wybitny naukowiec i prokurator, prof. Przemysław Ostojski, który jako prokurator zajmował się sprawami obrony konstytucji przed uzurpacjami LGBT (transkrypcje aktów stanu cywilnego, czyli wprowadzenie bocznymi ścieżkami legalizacji małżeństw oraz adopcji przez LGBT) oraz warszawską reprywatyzacją, zesłany do rejonu. W jego przypadku delegacja niewątpliwie ma charakter represyjny, ponieważ postępowania, które w prokuraturze prowadził były sądowo-administracyjne, a takich co do zasady rejony nie prowadzą" – skomentował.

"Prokurator specjalizujący się w sprawach administracyjnych, konstytucyjnych i cywilnych na szczeblu Prokuratury Krajowej (do tego profesor!) Przemysław Ostojski został zdegradowany i skierowany do pracy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów. Czyli człowiek o takiej specjalistycznej wiedzy w obszarze często nieznanym prokuratorom, będzie nadzorował zapewne dochodzenia o kradzież rowerów z piwnicy czy zaboru słoików »typu wek«. To tak, jakby lekarza i profesora nauk medycznych, i specjalistę z zakresu neurochirurgii skierować do stałej pracy na SOR i przyjmowania pacjentów na nocnych dyżurach. Niby nic nie ma w tym złego, ale jednak wątpliwości zostają" – ocenił mec. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

