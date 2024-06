Z jednej strony skutecznie nałożył Polsce chomąto i pewną ręką prowadzi ją w kierunku zaprzęgu staroświeckiego i skrzypiącego niemieckiego powozu. W tym sensie, z naddatkiem wykonał zadanie, z jakim wysłała go do Polski V666on der Leyen, pozbawiając Polskę szans rozwojowych, wprowadzając chaos i sprowadzając do poziomu bantustanu. Ale z drugiej strony, metody, do których się posunął, chyba jednak jego panów trochę brzydzą, jeszcze coś się przyklei i co wtedy? Myślę więc, że Donald Tusk nie może być pewien swojej brukselskiej nagrody.

Schadenfreude