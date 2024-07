"Jest Polką. Tylko myśli po niemiecku". Żukowska bezlitośnie podsumowała posłankę KO

Ostatni wpis Klaudii Jachiry wywołał niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, która właśnie odbyła wizytę w niemieckim parlamencie postanowiła wypowiedzieć się ws. reparacji od Niemiec, które należą się Polsce za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej.

Klaudia Jachira dumna, że głosowała przeciwko reparacjom

"Jestem dumna z tego, że 2 lata temu głosowałam przeciwko reparacjom. Była nas tylko czwórka, a jednak czuliśmy, że postępujemy słusznie" – oświadczyła. Jachira zastrzegła, że nie ma nic przeciwko zapowiedzianemu funduszowi dla żyjących jeszcze ofiar II wojny światowej. Stwierdziła nawet, iż "dobrze, że będzie".

W jej ocenie, "mamienie ludzi kwotą 6 bln zł to kwintesencja działania rządów PiS-u". Według niej, partia Kaczyńskiego chciała w ten sposób odwracać uwagę od swoich afer, "bez ustanku psuć, jątrzyć, patrzeć w tył, a nie do przodu, próbować zrobić z naszego zachodniego sąsiada, najważniejszego partnera gospodarczego, sojusznika – wroga". "A po drodze zniszczyć to wszystko, co udało się zbudować przez 35 lat Wolnej Polski" – dodała.

Żukowska do Jachiry: To może następnym razem startuj do Bundestagu?

Wśród osób, które zareagowały na wpis posłanki KO znalazła się Anna Maria Żukowska z Lewicy. Jej ocena okazała się zaskakująco ostra.

"To może następnym razem startuj do Bundestagu?" – napisała parlamentarzystka Lewicy zwracając się do Jachiry.

Na uwagę jednego z użytkowników platformy X, że nawet najostrzejsza krytyka nie powinna wykluczać nikogo ze wspólnoty narodowej, Żukowska odparła bezpardonowo: "Ktoś wyklucza? Klaudia jest Polką. Tylko myśli po niemiecku".

