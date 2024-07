Iohannis: Kraje NATO przekazały Ukrainie zaledwie połowę obiecanej pomocy

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiedział, że sojusznicy z NATO przekazali Ukrainie zaledwie połowę obiecanej pomocy, pisze "The Guardian”.

– Jeśli chodzi o pomoc, którą wszyscy zapewniamy Ukrainie, myślę, że czas podejść [do sprawy – przyp. red.] realistycznie. Przekazaliśmy około połowy tego, co obiecaliśmy. A to nie wystarczy. Jeśli chcemy, aby Ukraina wygrała, musimy pomagać więcej – podkreślił rumuński przywódca.

Ponadto, jak pisze Reuters, Iohannis zauważył, że w przygotowywanym oświadczeniu szczytu NATO w Waszyngtonie znajdzie się zamiar wzmocnienia obrony powietrznej wzdłuż wschodniej flanki sojuszu.

– W jutrzejszym oświadczeniu zobaczycie planowane działania mające na celu wzmocnienie obrony powietrznej na wschodniej flance. Zdarzały się bowiem sytuacje, gdy na terytorium naszego kraju spadały drony – podkreślił rumuński prezydent.

Patrioty dla Ukrainy

W czerwcu Rumunia ogłosiła, że przekaże Ukrainie system Patriot, który stanowi część z dostaw pięciu takich systemów i innych strategicznych środków obrony powietrznej, które państwa NATO zobowiązały się dostarczyć Kijowowi.

– Nasz warunek jest taki, że przekazując tak duże systemy jak Patriot otrzymamy odpowiednią rekompensatę. To jest obecnie przedmiotem negocjacji z partnerem amerykańskim, z NATO. W zamian chcemy otrzymać kolejny kompleks Patriot, ale nie od razu, lecz w przyszłości. Wierzę, że uda nam się również uzyskać systemy, które będą dostarczane szybciej i będą powiązane z obroną powietrzną – dodał Iohannis.

W ostatnich tygodniach Hiszpania przekazała Ukrainie partię rakiet dalekiego zasięgu, a także czołgi bojowe Leopard. Ponadto ukraińskie Siły Zbrojne otrzymały różnego rodzaju amunicję, w tym działa pociski kal. 155 mm, systemy obrony przeciwdronowej, optyczno-elektroniczne systemy dozoru i śledzenia, a także zdalne wieżyczki uzbrojenia.

