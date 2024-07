Komu Soso zrobił kuku?

Jak większość ciot rewolucji była pochodzenia żydowskiego, a jej rodzina należała do komunistycznej elity. Jej brat, Julian Brun, oraz mąż, Stanisław Bobiński, byli ważnymi figurami nie tylko w KPP, Komunistycznej Partii Polski, lecz także w Międzynarodówce i Kominternie. Stanisław Bobiński został także członkiem zdradzieckiego „rządu” Marchlewskiego i Dzierżyńskiego, szykującego się na probostwie w Wyszkowie do objęcia władzy w Polsce po zwycięstwie bolszewików. W sierpniowej bitwie roku 1920 przepędził ich jednak Cud nad Wisłą. W 1939 r., po napaści Niemiec na Polskę, Bobińscy razem z ich córeczką uciekli do swego „raju”, czyli Związku Sowieckiego. Zamieszkali w Moskwie, w tzw. małym Kremlu, domu dla polskich komunistów.