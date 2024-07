Ale nawet tu 90 lat nie musi oznaczać wieku sędziwego. Dowodem włoski kreator Giorgio Armani, który w granatowym T-shircie, z opaloną twarzą i młodzieńczą sylwetką wygląda na 20 lat mniej.

To człowiek, który zmienił nasz sposób myślenia o modzie. Oczyścił horyzont z posthipisowskiej, pełnej ozdóbek estetyki lat 70. Zredukował ubranie do czystej formy, używając najpiękniejszych tkanin. Zawdzięczamy mu minimalizm, którego jest jednym z ojców założycieli i któremu pozostał wierny do dziś.