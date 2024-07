Sasin: Kandydat KO krytykował własność państwową, odnalazł się w zarządzie państwowej spółki

Jacek Sasin skomentował na portalu X, komentując przypadek działacza Nowoczesnej, który miał znaleźć zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa.

Były minister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin napisał post dotyczący Michała Przybylaka, który zasłynął w mediach społecznościowych z krytyki zakazu handlu w niedziele.

W 2023 roku Przybylak startował z list Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Na liście miał pozycję nr 10. Mandatu nie uzyskał. Był wówczas członkiem partii Nowoczesna. Działacz był znany ze sprzeciwu wobec zakazu handlu w niedzielę, czemu wyraz dawał w swoich postach w mediach społecznościowych.

Sasin: Krytykował własność państwową, odnalazł się w zarządzie państwowej spółki

Zdaniem Sasina, Przybylak krytykował własność państwową, a teraz został członkiem zarządu państwowej spółki Enea Centrum.

"Pamiętacie ultraliberalnego (krytykującego własność państwową) działacza Nowoczesnej, kandydata KO do Sejmu, aktywistę politycznego bez doświadczenia w zarządzaniu spółkami skarbu państwa, który w każdą niedzielę za rządów PiS żalił się, iż roszczeniowi kasjerzy i kasjerki nie obsługują go w sklepach z uwagi na zakaz handlu? Pamiętacie jak domagał się, by panie w markecie pracowały obowiązkowo 7 dni w tygodniu, aby on w każdej chwili mógł spełnić zakupowe zachcianki?" – napisał Sasin na swoim koncie na X (dawniej Twitter).

"Odnalazł się!. Ciekawe czy jako członek zarządu państwowej spółki Enea Centrum spędzi jutrzejszą słoneczną niedzielę za biurkiem, oddając się wytężonej pracy?" – dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

