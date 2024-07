"Ideologiczne socjopatki". PiS odpowiada Jachirze i Zielińskiej

Policjant, który w lutym 2022 r. nie wpuścił posłanek Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachiry i Urszuli Zielińskiej do strefy zamkniętej w pobliżu granicy polsko-białoruskiej ma poważne problemy. Zwrot w jego sprawie nastąpił po zmianie władzy.

Politycy PiS nie kryją oburzenia sprawą. –Kiedy przeczytałam, że pani Jachira po dowiedzeniu się o tym, że postępowanie zostało wszczęte, skomentowała to „wow, nareszcie”, to po prostu ręce mi opadły. Te panie to są po prostu ideologiczne socjopatki, które w imię swoich ideologicznych interesów chcą, żeby prokuratura ścigała człowieka, który po prostu przestrzegał przepisów, wykonywał swoje obowiązki – stwierdziła Anna Gembicka na briefingu prasowym w Senacie.

Poseł PiS dodała, że to właśnie Jachira i Zielińska próbowały obejść prawo. – To, co robi teraz prokuratura Bodnara, po prostu woła o pomstę do nieba. To państwo PO w praktyce – dodała.

Policjant nie wpuścił posłanek KO do strefy zamkniętej. Oskarżono go o przekroczenie uprawnień

Funkcjonariusz został oskarżony o to, że "w dniu 3 lutego 2022 r. w Białowieży, pełniąc obowiązki służbowe jako funkcjonariusz publiczny Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, przekroczył uprawnienia, w ten sposób, że na punkcie blokadowym Białowieża-wjazd, niezasadnie odmówił posłankom na Sejm RP IX Kadencji Klaudii Krystynie Jachirze i Urszuli Sarze Zielińskiej wjazdu na teren Białowieży, co uniemożliwiło im sprawowanie mandatu poselskiego w zarejestrowanym biurze poselskim w Białowieży, czym działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego wymienionych, tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk".

Za zarzucany czyn byłemu naczelnikowi wydziału prewencji grożą nawet trzy lata pozbawienia wolności.

