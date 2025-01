"Łukaszenka chce mieć spokój". Mniejsza presja na granicy

Jak podaje Radio Zet, w ciągu ostatnich czterech dni Straż Graniczna odnotowało stosunkowo mało prób wtargnięcia na terytorium Polski przez nielegalnych imigrantów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest nowa taktyka Aleksandra Łukaszenki.

Według nieoficjalnych informacji, migranci są obecnie przewożeni do obwodu smoleńskiego bliski białorusko-rosyjskiej granicy.

Wiceszef MSWiA: Mamy mniejszy napór na granicę

Do sytuacji odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

– Łukaszenka chce mieć spokój przed wyborami prezydenckimi. To może być istotny element, który powoduje, że mamy mniejszy napór na naszą granicę – powiedział wiceszef MSWiA.

Wybory prezydenckie na Białorusi mają się odbyć już 26 stycznia. To właśnie one mogą mieć decydujący wpływ na postawę dyktatora w kontekście sytuacji na granicy z Polską.

Cel dla reżimu – spokojny wybór Łukaszenki na prezydenta

Opozycyjne stowarzyszenie byłych białoruskich członków organów ścigania BYPOL wskazuje, że władze usunęły migrantów z zachodniej części Białorusi aby nie zakłócić wyboru Aleksandra Łukaszenki na urząd prezydenta.

"Nielegalni imigranci zostali przewiezieni do sąsiedniej Rosji. Nie mamy informacji na temat liczby i obywatelstwa tych osób, a także dalszych planów dotyczących ich losu. Wiadomo, że reżim nie zamierza zawracać nielegalnych imigrantów do kraju" — czytamy we wpisie stowarzyszenia BYPOL na Telegramie.

Organizacja powołuje się w tej sprawie na anonimowe źródło.

Łukaszenka przeprosił Zełenskiego? Mińsk dementuje

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Aleksander Łukaszenka przeprosił go w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Jest reakcja Białorusi.

Rzecznik prasowa prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, Natalia Eismont zdementowała słowa prezydenta Ukrainy.

– Prezydent Białorusi nie przeprosił Zełenskiego z prostego powodu: nie mamy za co przepraszać. Przede wszystkim dlatego, że Ukraina, jak pamiętamy, jako pierwsza nałożyła sankcje na Białoruś, wyprzedzając nawet Amerykę i cały Zachód – oświadczyła Eismont.

