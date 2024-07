"Wizja komunizmu". Fala komentarzy po słowach dziennikarza

W piątek wieczorem w stolicy Francji odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT, co nie uszło uwadze polskich komentujących. Co ciekawe, występ drag queens nie był jedynym incydentem, który rozpalił polskie media społecznościowe.

Fala komentarzy

W trakcie ceremonii odtworzono piosenkę Johna Lennona "Imagine", co spotkało się z komentarzem komentującego transmisję z Paryża na antenie TVP Sport Przemysława Babiarza.

– Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział dziennikarz, czym wywołał burzę.

"Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No, a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. «wolności» słowa. Brawo Panie Redaktorze Babiarz" – napisał poseł PiS Przemysław Czarnek.

"To nie jest Przemek Babiarz – to jest PRZEKOZAK Babiarz..... «Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety»., powiedział na antenie TVP..... Brawo" – stwierdził Maciej Naskręt.

"Momentami poziom komentarza do ceremonii otwarcia w TVP jest taki, że zęby bolą. Po «Imagine» Johna Lennona można było usłyszeć, że to wizja świata bez nieba, bez religii, wizja KOMUNIZMU. xD Zęby bolą" – napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.

"Przemysław Babiarz nic nie odkrył. Wiadomo to od mniej więcej 50 lat" – napisał mecenas Bartosz Lewandowski.

"Babiarz o piosence Imagine Lennona: to jest wizja komunizmu niestety. IKSDE" – napisała poseł Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Absurdem jest śpiewać piosenkę o treści «wyobraź sobie, jakby było super, gdyby nie było państw» podczas otwarcia imprezy, której sensem jest rywalizacja między państwami. Idiotyzm, ideologiczne zaczadzenie albo jedno i drugie" – stwierdził Maciej Pieczyński, publicysta "Do Rzeczy".

Internauci szybko przypomnieli wypowiedź sławnego piosenkarza, który wskazywał, że jego piosenka jest pewnego rodzaju manifestem komunistycznym.

Wizja komunizmu

Co ciekawe, Przemysław Babiarz już raz skomentował piosenkę Lennona w podobny sposób. W trakcie otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku organizatorzy również odtworzyli "Imagine".

– To z jednej strony apel o pokój równość i braterstwo dla całej ludzkości, utopijna wizja świata, ale trzeba dostrzec, że kompozycja zawiera stanowczy i kontrowersyjny przekaz o komunistycznym, anarchistycznym, antyreligijnym zabarwieniu. Zresztą, sam Lennon wyjaśnił to, powiedział, że to jest taka polukrowana w formie treść, żeby treść ostro przekazana, nie odstraszyła ludzi – powiedział podczas transmisji dziennikarz.

