Jermak: Następny szczyt pokojowy powinien pomóc zakończyć wojnę

Ukraina chce zorganizować drugi szczyt pokojowy, który ma się odbyć w tym roku, aby utorować drogę do zakończenia działań wojennych z Rosją. Bloomberg podaje, że organizację szczytu powierzono szefowi Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrijowi Jermakowi.

Kolejny szczyt zakończy wojnę?

Jego zadaniem jest "osiągnięcie sprawiedliwego porozumienia pokojowego po tym, jak pierwsze spotkanie w Szwajcarii w czerwcu nie przeciągnęło na stronę Ukrainy kluczowych krajów Globalnego Południa”.

– Najważniejszym oczekiwaniem w stosunku do drugiego szczytu jest to, że stworzy on podstawowy warunek zaprzestania działań wojennych. Musimy jak najszybciej zakończyć tę wojnę, aby osiągnąć sprawiedliwy pokój – powiedział Jermak. Według ukraińskiego polityka, szczyt odbędzie się w jednym z państw Globalnego Południa, prawdopodobnie na Bliskim Wschodzie.

Zapewnienie Chinom udziału w tym spotkaniu jest kluczowe dla Ukrainy. Jak powiedział Yermak, Pekin jest "dużym graczem, który naprawdę jest w stanie wpłynąć na Rosję”.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zauważa, że Ukraina nie może być przeciwna, jeśli cały świat chce widzieć obecność Federacji Rosyjskiej przy stole negocjacyjnym.

– Uważam – podobnie jak większość krajów – że na drugim szczycie pokojowym w listopadzie przedstawiciele Rosji muszą być obecni, w przeciwnym razie nie osiągniemy realnych rezultatów. Nie chcę, żeby przeszkodzili nam w przygotowaniu wspólnego planu. Jeśli cały świat chce ich przy stole [negocjacyjnym – przyp. red.], to nie możemy być temu przeciwni – powiedział w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Monde".

Sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow skomentował oświadczenie Zełenskiego o jego gotowości zaproszenia Rosji do udziału w drugim światowym szczycie pokojowym. Stwierdził, że Rosja nie otrzymała jeszcze zapewnień, że interesujące ją kwestie zostaną omówione na nadchodzącym szczycie.

Czytaj też:

Ukraina: Ostatnie decyzje rządu wywołały bolesny rozłam w społeczeństwieCzytaj też:

Kontrowersyjna decyzja rządu Orbana. Niemcy chcą interwencji UE