Jest finał sprawy Niesiołowskiego. "Nie udało się kanalie"

Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury, która chciała ponownego rozpatrzenia sprawy. "Śledczy chcieli uchylenia wyroku uniewinniającego Niesiołowskiego i dwóch współoskarżonych biznesmenów oraz ponownego rozpatrzenia tej sprawy przez sąd" – czytamy na stronie RP.pl

Decyzję Sądu skomentował już sam zainteresowany. Niesiołowski zamieścił ostry wpis w mediach społecznościowych, w którym zaatakował polityków PiS.

"Sąd Najwyższy odrzucił wniosek pisowskich prokuratorów (Barski i spółka) o ponowny proces. Ostatecznie zostałem oczyszczony z wszystkich zarzutów w wymyślonej przez PiS aferze. A tak szczuli pisowcy aby mnie opluć i zniszczyć. Nie udało się kanalie Kaczyński, Kamiński itd." – napisał polityk.

Sprawa Niesiołowskiego

Przypomnijmy, że prokuratura postawiła byłemu posłowi Platformy Obywatelskiej zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym po tym, jak polityk zrzekł się immunitetu. Materiał dowodowy, uzyskany m.in. w wyniku kontroli operacyjnej, wskazywał na to, że Stefan Niesiołowski, w związku ze sprawowaną funkcją parlamentarzysty w okresie od stycznia 2013 roku do końca 2015 roku, wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów – opisywał sprawę portal tvp.info.

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało biznesmenów Bogdana W., Wojciecha K. oraz Krzysztofa K., którzy usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym i dotyczące stręczycielstwa. Według śledczych, dwaj pierwsi mężczyźni "regularnie udzielali Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistych". Polegać miały one na organizowaniu i opłacaniu usług seksualnych.

