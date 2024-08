Fala komentarzy po decyzji PKW. "Pożałują tego", "Klika Tuska", "Najwyższe standardy!"

PiS straciło ponad 10 mln zł dotacji za kampanię przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. PKW zdecydowała także o odebraniu subwencji wyborczej partii przez trzy kolejne lata. Od tej decyzji przysługuje jednak prawo odwołania do Sądu Najwyższego.

– Prawo i Sprawiedliwość jako partia polityczna uzyskała największą liczbę mandatów i ta dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby przeszło 38 mln zł, ale (...) dotacja będzie umniejszona o 10 mln zł, czyli będzie wynosiła 28 mln zł –stwierdził Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.

Fala komentarzy

Decyzja PKW wywołała olbrzymie poruszenie. Politycy PiS nie kryją oburzenia, z kolei strona rządząca przekonuje, że dzisiejsze wydarzenia świadczą o wysokich standardach państwa polskiego.

"PKW swoją – obudowaną medialnymi przeciekami – decyzją pokazała, że wpisuje się w działania kliki Tuska mające na celu całkowite zawłaszczenie polskiego państwa. Nie wątpię jednak, że skutek odebrania funduszy PiS będzie odwrotny od zamierzonego. Działanie PKW tylko zobrazowało Polakom, że wobec opozycji są wdrażane sposoby działania rodem z autorytaryzmów" – napisała Beata Szydło

"Członkowie PKW, którzy podpisali te haniebna uchwałę tego pożałują. Będzie ich to drogo kosztowało" –napisał z kolei Jan Kanthak.

Wojciech Biedroń z "Sieci" twierdzi wręcz, że obserwujemy "mordowanie demokracji i praworządności". "Czego się nie uda policyjną pałą, bezprawną uchwałą, siepaczem-prokuratorem lub przekupnym politycznie sędzią, to poprawi się przestraszoną PKW. Ale sprawozdanie to nie koniec. Czarna jesień przed Polską. Do czasu" – napisał.

"Decyzja ludzi Tuska w PKW o zabraniu prawie wszystkich środków na funkcjonowanie głównej partii opozycyjnej to wraz z innymi działaniami Bodnara(nielegalne przejęcia sądów i prokuratury, aresztowania i tortury przeciwków politycznych) to konsekwentna realizacja doktryny Klausa Bachmann tj. zniszczenie „metodami policyjnymi” środowiska, która zagraża niemieckim interesom" – napisał Patryk Jaki z Suwerennej Polski.

"Tusk rękami PKW realizuje jedyny punkt programu #Koalicja13grudnia: j…ć PiS" – stwierdził Michał Woś.

Tusk drwi z PiS

Zupełnie inaczej patrzy na to strona rządowa. Sprawę skomentował m.in. szef rządu. "PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość" – napisał Donald Tusk.

"Słuszna decyzja PKW‼️ Realizujesz kampanię wyborczą na sterydach, doładowujesz partyjną kasę publicznymi pieniędzmi, wykorzystujesz państwo do sponsoringu politycznego – TO WSZYSTKO OZNACZA, ŻE DZIAŁASZ NIELEGALNIE‼️ PiS traci kasę, a Państwo zaczyna działać wg najwyższych standardów!" – napisał wicepremier Krzysztof Gawkowski.

"Słuszna decyzja PKW. PiS powinien być ukarany za wykorzystanie publicznych pieniędzy w kampanii. Równość wobec prawa i zasady fair play obowiązują wszystkich" – napisał Ryszard Petru.

