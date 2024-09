Jaki: Przez kompradorskie elity Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału

W niedzielę przypada 85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się w Wieluniu, gdzie udał się prezydent Andrzej Duda oraz na gdańskim Westerplatte. Tutaj udział wzięli marszałek Sejmu Szymon Hołownia, premier Donald Tusk oraz wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski.

Napaść Niemiec 1 września. Do dziś ponosimy konsekwencje

Także wielu innych polityków wraca do tragicznych dni sprzed 85 lat. Wpis na platformie X zamieścił m.in. Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski.

Jaki przypomniał, że w wyniku niemieckiej napaści na Polskę zginęło 6 milionów obywateli RP, a kolejne miliony zostały kalekami. "Rozkradli dobra kultury, stolicę i inne miasta zrównali z ziemią i zniszczyli prawie 40% wszystkich zasobów RP. Przez nich Polska trafiła potem prawie na 50 lat w niewolę Rosji i nie mogła się normalnie rozwijać, kiedy inne państwa w Europie mogły. Do dziś ponosimy tego konsekwencje" – podkreślił.

Polityk zwrócił uwagę m.in. na rezultaty związane z ekonomią. "Jesteśmy biedniejsi niż zachód Europy, który nie musiał tworzyć zależnego państwa gospodarczo i polityczne od Rosji. Do tego 3RP została stworzona na porozumieniu z rosyjskimi namiestnikami w wyniku gwarantowania im wpływów w nowym ustroju. Media, wymiar sprawiedliwości, służby, szkoły wyższe do dziś są dotknięte tym grzechem i dlatego cięgle nie możemy stworzyć państwa, które w pełni byłoby w stanie wykorzystać swój potencjał" – napisał Jaki.

Patryk Jaki: Kompradorskie elity

W dalszej części eurodeputowany nawiązał do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. "Przykrą peuntą tego stanu jest to, że do władzy wrócili kontynuatorzy w prostej linii sowieckich interesów (SLD) oraz niemieckie zasoby w Polsce w postaci Tuska i jego ekipy. PO to w prostej linii kontynuatorka KLD, którego współzałożyciel wprost mówił, że była tworzona z pieniędzy niemieckich" – napisał.

"Niemcy zresztą pomogli Tuskowi wrócić do władzy nielegalnie blokując środki europejskie Polakom. Jak to się dziś mówi PO miała 'kampanie na dopalaczach'. A Tusk się odwdzięcza Niemcom, blokując najważniejsze polskie inwestycje, które zagrażały Niemcom(CPK, porty, Atom, Odra) i zrzakajac się reparacji od Niemiec. Nawet Namibia dostała od Niemców odszkodowanie. Oni jednak mają w Polsce 'swojego', który wiele im zawdzięcza, więc mogą nas gorzej traktować od tego państewka w Afryce. Taka przykra refleksja w 85 rocznicę napaści NIEMIEC na Polskę" – dodał.

Jaki zakończył swój wpis smutnym postscriptum. "Dlaczego podkreślam 'Niemiec'? Poszukajcie dziś np u Marszałka Sejmu Hołownii tego słowa. Powodzenia. Kompradorskie elity" – zakończył.

Czytaj też:

"A po­tem kra­ju ru­nę­ło nie­bo". Fall Weiss. Inwazja Niemiec na PolskęCzytaj też:

Prezydent Duda: Nigdy więcej nie może być na to zgody świata