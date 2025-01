Wyznania ocalonego

Mistrzowie tej formy: Dave Chappelle, Louis C.K., Jerry Seinfeld zawsze potrafią powiedzieć nam o życiu coś, czego zdarza się nam na co dzień nie dostrzegać. Arcymistrzowie potrafią zaprosić do wspólnego katharsis. Richard Pryor odgrywał na scenie własny zawał, Neil Brennan okazał się obezwładniająco szczery w opowieści o zmaganiach z depresją. Teraz do tego grona dołączył Jamie Foxx, który wraca z niebytu po ponad roku.