"Ta wielka tragedia powinna być przestrogą". Dziś 85. rocznica wybuchu II wojny światowej

Niemcy rozpoczęli drugą wojnę światową 1 września 1939 roku o godzinie 4:45. Wtedy rozpoczął się pierwszy nalot, w czasie którego Niemcy zbombardowali Wieluń, niszcząc 60-70 procent zabudowy miasta i zabijając kilkaset osób. Dwie-trzy minuty później, o godzinie 4:47 pancernik Schleswig-Holstein (kilka dni wcześniej wpłynął on do portu w Gdańsku pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty) oddał pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Pojawia się też teza, że jako pierwsze już o godzinie 4:34 zostały zaatakowane przez niemieckie bombowce polskie stanowiska przy mostach w Tczewie.

W niedzielę w Wieluniu oraz na Westerplatte odbyły się uroczystości upamiętniające napaść Niemiec na Polskę z 1939 r. Udział w nich wzięli najważniejsi politycy w kraju na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz premierem Donaldem Tuskiem.

"Nigdy więcej wojny"

Rocznica tego bolesnego wydarzenia była szeroko komentowana w internecie. Politycy podkreślali, że konieczne jest zrobienie wszystkiego, aby taka tragedia więcej się nie powtórzyła.

"Przed 85. laty wybuchła największa w dziejach wojna, która przyniosła Polsce nie tylko ogromne straty ludzkie, ale i dewastację infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniczej i morskiej. Oddając hołd Bohaterom Westerplatte, pamiętamy o budowie silnej Polski. Nigdy więcej wojny!" – napisał Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

"Westerplatte. 1 września. Pamiętamy. Cześć i chwała Bohaterom" – stwierdził prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"85 lat temu Niemcy napadli na Polskę. Wymordowali 5-6 mln ludzi, kolejne miliony (w tym mojego dziadka) zmusili do pracy jako niewolników. Ukradli nasz majątek i dzieła kultury warte miliardy, zniszczyli tysiące miast i wsi. Do dziś za to nie zapłacili. Nie zapomnimy" – napisał Paweł Jabłoński, poseł PiS.

"1 września 1939 roku rozpoczęła się największa katastrofa w historii Polski. Atak Niemców, a następnie Sowietów zmiótł z powierzchni II RP, spowodował śmierć milionów Polaków, zniszczenie miast, miasteczek i wsi. Wojna doprowadziła do destrukcji podstaw tkanki narodu polskiego, a następnie wpędziła nas w dekady biedy i niewoli komunistycznej. Ta wielka tragedia powinna na zawsze być dla nas przestrogą, tak żeby ani my, ani nasze dzieci czy wnuki, nie musiały nigdy przeżyć jej powtórki" – ocenił polityk Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Dzisiaj nie powiemy tylko – nigdy więcej wojny. Dzisiaj musimy powiedzieć – nigdy więcej samotności i nigdy więcej słabości. Żeby ojczyzna Nasza była wolna i niepodległa. Dziś jutro i na zawsze" – napisał premier Tusk.

"Zaskoczę Was – bo to, co napisał premier RP @donaldtusk jest trafne i potrzebne (pomijam tu obecną politykę realną). Wyjście poza pacyfizm hasła «nigdy więcej wojny» na rzecz siły państwa, by nigdy więcej już tak wielkiej klęski jak ta w 1939 r. nie było!" – ocenił przytoczony powyżej wpis szefa rządu Sławomir Cenckiewicz.

"85 lat temu 1 września 1939 r. Niemcy napadły na Polskę. Mordowali, bombardowali, rabowali. Zniszczyli II Rzeczpospolitą. Ale nie zniszczyli polskiego Narodu. Nigdy nie zapłacili za swoje zbrodnie. Pamiętamy!" – napisał poseł Janusz Kowalski.

Czytaj też:

Jaki: Przez kompradorskie elity Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjałuCzytaj też:

Tusk: Nie będziemy bezpieczni, jeśli nie wypełnimy tych dwóch wielkich potrzeb