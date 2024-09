Przełom ws. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej? Szef MSZ: Uzyskałem zapewnienia

Minister spraw zagranicznych przybył w piątek do Kijowa. To kolejny etap wizyty szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski przyjechał na Ukrainę w czwartek wieczorem. Spotkał się wówczas z merem Lwowa Andrijem Sadowym.

Szef MSZ poinformował podczas piątkowego oświadczenia dla mediów, że omówił ze stroną ukraińską najważniejsze kwestie, "nie unikając trudnych tematów, takich jak potrzeba przywrócenia ekshumacji i chrześcijańskiego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej".

Sikorski: To jest obowiązek

– Uzyskałem zapewnienia postępu w sprawie wznowienia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej – powiedział w Kijowie Radosław Sikorski. – Jesteśmy przyjaciółmi, jako kraje i jako ministrowie. Rozmawiamy o wszystkim, także o rzeczach trudnych. Musimy mówić prawdę o zbrodni wołyńskiej, a także o innych wzajemnych aktach. A jednocześnie wybrać wspólną bezpieczną przyszłość. Jesteśmy gotowi do dyskusji o tym – stwierdził szef polskiego MSZ na wspólnej konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.

Zdaniem Sikorskiego sprawy ekshumacji na Wołyniu nie należy traktować "jako sprawy politycznej czy przedmiotu jakichś targów". – Zginęło ok. 100 tys. osób. Szczątki tych ludzi domagają się chrześcijańskiego pochówku. To jest obowiązek, a nie kwestia polityczna. To jest część europejskiego kanonu wartości, do której Ukraina należy – podkreślił.

Ludobójstwo na Wołyniu

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium.

Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

