Kalisz będzie bronił Dworczyka. "Bronię człowieka"

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Adam Bodnar przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła PiS Michała Dworczyka.

Sprawa dotyczy wycieku maili ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Wcześniej wniosek o pozbawienie immunitetu trafił do polskiego Sejmu. Parlament nie zdążył jednak go rozpatrzyć. Polityk został bowiem wybrany europosłem.

Kalisz: Michał Dworczyk przyszedł do mnie i zapytał, czy podejmę się jego sprawy

– Nie interesują mnie poglądy polityczne, bronię człowieka – tak Ryszard Kalisz tłumaczy decyzję o podjęciu się sprawy Michała Dworczyka. Kalisz stwierdził w Polsat News, że "nie mógł odmówić ze strachu". – Od tego jest adwokat, żeby wkładać głowę tam, gdzie inni się boją włożyć nogę – wskazuje.

– Michał Dworczyk przyszedł do mnie i zapytał, czy podejmę się jego sprawy – powiedział członek PKW.

Pytany o zarzuty stawiane byłemu ministrowi w rządzie PiS stwierdził, że "nie chodzi o to, że Dworczyk używał prywatnego maila, a że utrudniał postępowanie w tej sprawie". – W Polsce nie ma zakazu używania przez ministrów prywatnych maili. Nie ma przestępstwa, a zarzuca się utrudnianie wyjaśnienie tego przestępstwa – dodał.

Według Kalisza cała ta sprawa "ma swoje źródła w prokuraturze ziobrowej". – Za zarzutem wobec Dworczyka stoi Zbigniew Ziobro i służby PiS-owskie. One to wszystko przygotowały – przekonywał adwokat.

"Nie jestem jastrzębiem propisowskim"

W jego ocenie obecna prokuratura przejęła sprawę "bez refleksji" i złożyła wniosek o uchylenie immunitetu. – Sprawa jest niezwykle ciekawa – stwierdził Kalisz.

– Albo się jest adwokatem, albo nie. Jeśli się jest adwokatem, to przyjmuje się sprawy i nie mają znaczenia poglądy polityczne, wiara, ale również kwestie moralne – stwierdził Ryszard Kalisz. – Nie boję się, również osób, które mają poglądy polityczne jak ja. Każdy ma prawo do obrony. Jak przyszedł od mnie Dworczyk, to ja nie mogłem odmówić ze strachu, że będą mnie atakować i twierdzić, że nie wypada – podkreślał.

Odnosząc się do zarzutów swojego środowiska stwierdził, że "gdyby był jastrzębiem propisowskim, to bym rozumiał, że jest problem, bo broni członka PiS". – Ja byłem jastrzębiem, który stosował prawo i oceniał działania PiS bardzo negatywnie – tłumaczył.

