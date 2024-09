Prok. Ostrowski: Złamaliście prawo. Nie będzie abolicji

Izba Karna Sądu Najwyższego orzekła, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – zdecydowała w IK.

Prokurator Dariusz Barski, jeden z najbliższych współpracowników byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, otrzymał w styczniu pismo od prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on już prokuratorem krajowym.

Ostrowski: Uchwała SN miażdży bezprawne postępowanie

Do decyzji SN odniósł się prokurator Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. "Dzisiejsza uchwała Sądu Najwyższego miażdży Wasze bezprawne pozbawienie dostępu do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Dość zacytować, że działania Ministra Bodnara, który go fizycznie wyrzucił z siedziby Prokuratury Krajowej, były pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej" – napisał w serwisie X.

Dalej wyjaśnia:

"Postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia br. Wynika z niego, że wszystkie władze publiczne są zobowiązane stosować się do stanu prawnego i faktycznego z godzin dopołudniowych 12 stycznia br, kiedy to Pan Prokurator Krajowy Dariusz Barski urzędował i wydawał różne dyspozycje, w tym zawnioskował, wprowadzony w błąd, o powołanie Bilewicza na prokuratora Prokuratury Krajowej.

Stanowisko Prezydenta RP, który wszczynając spór kompetencyjny z Premierem "z automatu" wstrzymał rzekome powołanie Bilewicza na p.o. Prokuratora Krajowego.

Opinie prawne autorytetów konstytucyjnych prof. Łabno, prof. Grabowskiej, prof. Piotrowskiego. One jednoznacznie wskazują na brak podstaw do działań Bodnara, który odsunął Barskiego od pełnienia funkcji.

Wreszcie jednoznaczny przepis art. 14 § 1 Prawa o prokuraturze: 'Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą'. Czy ten przepis został zastosowany w odniesieniu do Prokuratura Krajowego? Nie. Więc pytam, czego jeszcze Wam potrzeba, żeby przestrzegać prawa? Prawo złamaliście i odpowiecie za to. Ale jeśli od poniedziałku nie zaprosicie Prokuratora Krajowego i nie pozwolicie mu pełnić funkcji, to Wasza wina będzie większa. A wymiar kary dostosowuje się do stopnia zawinienia. I nie będzie żadnej abolicji, nie łudźcie się".

