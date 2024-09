Bodnar nie uznaje decyzji SN. Lewandowski: To dlaczego wysłaliście prokuratorów na posiedzenie?

Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – zdecydowała w piątek Izba Karna Sądu Najwyższego. Do rozpoznania tej sprawy wyznaczeni zostali: prezes Izby Karnej SN Zbigniew Kapiński, Marek Siwek i Igor Zgoliński. Wszyscy trzej sędziowie zostali wyłonieni do Sądu Najwyższego w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po zmianach z 2017 r.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar uważa, że orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie prokuratora krajowego "nie jest wiążące". "Neosędziowie SN bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące" – ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. "Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury" – oświadczył.

PK wysyła prokuratorów na posiedzenie, ale decyzji Izby Karnej nie uznaje

Problem w tym, że w posiedzeniu Izby Karnej, poświęconym sprawie prok. Barskiego, wzięli udział przedstawiciele PK. W ten sposób przyznano, że Izba działa legalnie. To dlaczego wysłaliście aż 2 prokuratorów na to posiedzenie i składaliście stanowisko? Przecież ci prokuratorzy zostali wysłani z Prokuratury Krajowej i zwracali się per 'sądzie'! Naprawdę już proszę nie brnąć" – apeluje do Bodnara mec. Bartosz Lewandowski.

Dalej prawnik podkreśla, że nie ma mowy o "neo-sędzich". "Wszyscy sędziowie wywodzą się ze środowiska sędziowskiego: Zbigniew Kapinski – sędzia wizytator z Sądu Apelacyjnego w Warszawie i autor podręczników, Marek Siwek od rejonu do Sądu Apelacyjnego w Lublinie (wykładowca w KSSiP jeszcze długo przed 2015 r.), Zgoliński sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu (profesor i autor licznych publikacji)" – zaznacza. Lewandowski dodaje, że przedstawiciele PK mieli an sobie oficjalny strój urzędowy.

