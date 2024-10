Matecki: Poseł Trela sam sobie wystawia świadectwo

DoRzeczy.pl: Jeżeli Zbigniew Ziobro nie stawi się na dwóch terminach przesłuchań przed komisją śledczą, to osobiście będę wnioskował o jego tymczasowe aresztowanie i doprowadzenie – zapowiada członek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Tomasz Trela z Lewicy. Jak pan ocenia tę zapowiedź?

Dariusz Matecki: Uważam, że pan poseł Trela jak wielu innych polityków dzisiejszego obozu rządzącego jest po prostu debilem. Inaczej nie da się tych ludzi określić. Niedawno zapadł wyrok, że można tak określać polityków, zatem wyrażam swoją opinię. Jeśli ktoś wypowiada tego typu słowa, to inaczej nie można go określić. Można tylko użyć gorszych słów. Tylko nie wypada. Jednak jeśli ktoś człowieka po chorobie nowotworowej, który miał bardzo skomplikowaną operację, który leczy się po tej operacji, chce aresztować i siłą doprowadzić przed komisję, to sam sobie wystawia świadectwo. Podkreślamy, że ta komisja nie powinna istnieć. Wskazał wyraźnie na to Trybunał Konstytucyjny wydając zabezpieczenie. Samo to, że ona dalej działa, jest przekroczeniem uprawnień przez urzędników, mam tu na myśli Szymona Hołownię. Zatem w przyszłości pan Hołownia, pani Sroka jak i pan Trela odpowiedzą za złamanie prawa. Pamiętajmy, że pan Trela jest z Lewicy. To są ludzie będący moralnymi następcami PRL-u. Dlatego nie będę zdziwiony, jeśli będą chcieli aresztować chorych na raka, opozycję, a wnioski będą pochodzić z nielegalnej prokuratury.

Czy minister Ziobro stawi się przed komisją?

W mojej ocenie minister Zbigniew Ziobro nie powinien stawiać się przed komisją, bowiem ona nie powinna działać. Jeśli by się stawił, to legitymizował by jej nielegalne działanie. Zatem jeśli chcą go aresztować i postawić przed nielegalną komisją, to sami sobie wystawią świadectwo.

Czytaj też:

Grabarczyk o zachowaniu Hołowni: Przecież to jest komediaCzytaj też:

Potężna awaria systemów Ministerstwa Sprawiedliwości. Wipler: Złożyłem pismo do Bodnara