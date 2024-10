Potężna awaria systemów Ministerstwa Sprawiedliwości. Wipler: Złożyłem pismo do Bodnara

Od poniedziałku Ministerstwo Sprawiedliwości zmaga się z poważną awarią systemów informatycznych. Usterka spowodowała, że wyłączone z użytku są rejestry ksiąg wieczystych, spraw karnych i gospodarczych, a także systemy wewnętrzne, jak e-maile i elektroniczny obieg dokumentów.

"W związku z trwającą awarią infrastruktury IT Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie niedostępna będzie większość systemów, w tym e-KRK i Elektroniczne Księgi Wieczyste. Pracujemy nad usunięciem problemów technicznych i przywróceniem dostępu" – mogliśmy przeczytać w poniedziałkowym komunikacie resortu. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny awarii.

Wipler zapowiada kontrolę poselską

Głos w sprawie zabrał poseł Konfederacji Przemysław Wipler. "Ekipa Bodnara zawiesiła nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również wszystkie systemy IT Ministerstwa Sprawiedliwości. Trwająca drugi dzień awaria całkowicie unieruchomiła księgi wieczyste, Krajowy Rejestr Sądowy i Krajowy Rejestr Karny. Systemy padły wczoraj ok. południa, i do teraz nie są przywrócone. Wydziały KW i KRS w całej Polsce stoją. Wysyłam pismo z żądaniem udzielenia informacji o przyczynach awarii i jak jest usuwana. W razie braku satysfakcjonujących odpowiedzi przeprowadzę kontrolę poselską w tym zakresie" – napisał polityk.

"Od wczoraj systemy informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości leżą, a kluczowe rejestry są całkowicie niedostępne. To poważny problem, który uderza w obywateli, przedsiębiorców i prawników. Złożyłem pismo do ministra Adama Bodnara z żądaniem natychmiastowych wyjaśnień! Oczekuję odpowiedzi do piątku. Jeśli nie dostanę konkretnych informacji w poniedziałek przychodzę z kontrolą poselską!" – zapowiedział w kolejnym wpisie poseł Przemysław Wipler.

