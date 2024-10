"Ta sytuacja jest schizofreniczna". Prezydent o chaosie prawnym w Polsce

Prezydent Andrzej Duda przyjął we wtorek rano w Pałacu Prezydenckim prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

– Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Próba usunięcia pana Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego była w istocie prawnie bezskuteczna. Nie było ku temu żadnych podstaw. A powoływanie później na pseudo-prokuratora krajowego pana Dariusza Korneluka odbyło się w sposób całkowicie niezgodny z prawem – oświadczyła głowa państwa podczas wystąpienia dla mediów.

"Przywrócić praworządność"

– Jest to ogromnie kłopotliwa sytuacja. To absolutnie rażące, skandaliczne naruszenie zasady praworządności. Jest to skandaliczne naruszenie ustawy o prokuraturze i samej konstytucji, co potwierdził w ostatnim czasie Sąd Najwyższy, a wcześniej też wskazywał na to Naczelny Sąd Administracyjny – zwrócił uwagę prezydent.

– Z dnia na dzień coraz bardziej jest widoczna farsa, w jaką popada pan premier Donald Tusk, jego współpracownicy i ci wszyscy, którzy co chwila twierdzą, że ktoś jest jakimś neosędzią, że jakaś izba jest neoizbą – mówił Andrzej Duda. – Mamy do czynienia z ewidentną prawną uzurpacją, krótko mówiąc, z bezprawiem, które cały czas jest realizowane przez rząd – dodał.

– Rozważamy w tej chwili spokojnie, jakimi metodami zgodnymi z obowiązującym prawem możemy przywrócić praworządność, (...) aby funkcja prokuratora krajowego mogła być swobodnie i zgodnie z prawem wykonywana przez pana Dariusza Barskiego, który w istocie jest prokuratorem krajowym – zaznaczyła głowa państwa.

"Sytuacja schizofreniczna"

– Przyznam szczerze, że ta sytuacja jest troszkę schizofreniczna i wyobrażam sobie, że komuś, kto nie jest specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa państwowego, generalnie w ogóle bardzo ciężko jest zrozumieć całą tę sytuację. Z jakąkolwiek praworządnością i przestrzeganiem konstytucji to, co robi w tej chwili prokurator generalny, minister sprawiedliwości pan Adam Bodnar i pan premier Donald Tusk, nie ma absolutnie nic wspólnego. To jest po prostu rażące łamanie zasady praworządności i rażące łamanie konstytucji – stwierdził prezydent.

Przypomnijmy, że Dariusz Barski próbował w poniedziałek wejść do siedziby Prokuratury Krajowej, ale zostało mu to uniemożliwione. W liście otwartym do ministra Adama Bodnara, Barski domagał się faktycznego umożliwienia mu pełnienia funkcji prokuratora krajowego.

W piątek Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – uznała Izba Karna SN. Decyzji tej nie uznaje Adam Bodnar.

