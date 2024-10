Sztuka mięsa

Mnie amerykański dokument „The whole animal” zainteresował, gdyż doszedłszy do jesieni życia, wciąż nie poznałam tajemnic rozbioru mięsa, a zawsze byłam tego ciekawa. A to zapowiadała czołówka filmu, na której widać podzieloną na kawałki świnię. Na rysunku, proszę się nie denerwować. Długo żyłam w czasach, w których mięso dzieliło się na z kością i bez kości. Jako młoda gospodyni nie zastanawiałam się nad tym.