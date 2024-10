Jak pisze portal, ukraińscy piloci mają problemy z przezwyciężeniem starych nawyków i zbudowaniem nowej pamięci mięśniowej. Odbywając szkolenia w USA i niektórych krajach Europy mieli oni zaledwie dziewięć miesięcy na opanowanie pilotażu F-16, podczas gdy większość zachodnich pilotów ma trzy lata na opanowanie obsługi tych maszyn.

Problemy ukraińskich pilotów

Zanim F-16 po raz pierwszy przybyły na Ukrainę w sierpniu, ukraińscy piloci latali starszymi samolotami z czasów radzieckich, które są wyposażone w układy hydrauliczne. Zachodnie myśliwce działają inaczej, przez co są nie tylko bardziej zwrotne, ale także bardziej czułe. Przeniesienie pilotów na nowe samoloty stanowi problem, ponieważ o ile w ciągu sześciu miesięcy do roku można wyszkolić kogoś, aby latał samolotem, to zaszczepić mu pamięć mięśniową, aby wiedział, co robić, gdy coś pójdzie nie tak, zajmuje cztery, pięć, a nawet sześć lat.

"Ukraińscy piloci myśliwców F-16 po długich lotach na radzieckich samolotach musieli radykalnie zmienić styl pilotażu, a jest to bardzo trudne" – wyjaśniają dziennikarze.

Były pilot amerykańskiej piechoty morskiej Tom Richter, który latał na F-16, nazwał ten samolot "wrażliwą bestią”. Dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Dowództwa Powietrznego Sojuszniczych Sił Powietrznych NATO, generał James Hacker, powiedział, że Ukraina nie używa myśliwców do najbardziej ryzykownych misji, ponieważ "piloci są nowicjuszami w tym biznesie”.

W tekście stwierdzono również, że przejście na F-16 i włączenie tych myśliwców do walki wymaga od Ukrainy przeglądu dziesięcioleci radzieckiej doktryny i szkolenia.

"Stare nawyki trudno zatrzeć. Muszą chcieć zaakceptować nowe koncepcje i szkolenie, a także chęć przepisania książek na nowo w zakresie zastosowań wojskowych” – czytamy.

Byli piloci wojskowi USA ostrzegali kilka miesięcy temu w wywiadzie dla BI, że "sporne niebo nad Ukrainą” będzie najniebezpieczniejszym polem bitwy, na jakim kiedykolwiek walczyły F-16.

