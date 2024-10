Kultura osobista w likwidacji

Gwiazdobzdur I Jeśli jedna osoba twierdzi, że coś jest z tobą nie tak, to można się nie przejmować. Jeśli dwie, to warto się zastanowić. Ale jeśli uwagę zwraca niemalże mały tłum, to coś musi w tym być.

Mowa o Kindze Dobrzyńskiej, szefowej „Pytania na śniadanie” w „TVP w likwidacji” (ha, ha). Robert Rozmus opowiedział o tym, jak wyglądało jego rozstanie z Telewizją Polską. To kolejny były prowadzący, który skarży się na Dobrzyńską. – Szczerze mówiąc, wydarzyło się to w nie do końca elegancki sposób. Nikt mnie o niczym nie poinformował. Robiłem swoje, jeździłem po Polsce z koncertami i spektaklami, a jednocześnie czekałem na informację z TVP, które terminy mam sobie zarezerwować. Po trzech