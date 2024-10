Nagły zwrot ws. Ewy Wrzosek. Złożyła rezygnację na ręce Bodnara

Ewa Wrzosek złożyła rezygnację w połowie września 2024 roku. Informację jako pierwszy podał dziennikarz wpolityce Wojciech Biedroń. Prokurator ma obecnie przebywać na przymusowym, zaległym urlopie.

Teraz o jej losie zdecyduje minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar. Może on bowiem rezygnację albo przyjąć, albo odmówić złożenia z urzędu. Jeżeli rezygnacja zostanie przyjęta, Wrzosek będzie pełniła swoje obowiązki jeszcze do grudnia. Sprawa komplikuje się jednak, jeżeli minister odrzuci rezygnację.



W tym drugim przypadku bowiem mógłby np. wysłuchać powodów rezygnacji. "Jak dotąd nie spotkał się z Ewą Wrzosek, nie zapadła też decyzja czy rezygnacja zostanie przyjęta. Prokuratorka nie chce komentować sprawy, czeka na decyzję Adama Bodnara" – czytamy z kolei na portalu Oko.Press.

Sprawa prok. Wrzosek – przeniesiona i umorzona

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom. Dotyczyły one Ewy Wrzosek – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów i Małgorzaty Mróz – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie. Tłem zarzutów była kampania prezydencka w 2020 r. oraz dwa wypadki warszawskich autobusów, które miały miejsce w tym czasie. Do pierwszego z nich doszło nieopodal mostu im. Grota-Roweckiego, zginęła jedna osoba. Kierowca autobusu został wówczas oskarżony o prowadzenie pojazdu po zażyciu narkotyków. Wrzosek miała przekazywać informacje ze śledztwa, z którym nie była w żaden sposób związana, właśnie prezydentowi stolicy.

Na początku marca tego roku Sąd Najwyższy postanowił, że prokurator Mróz zachowa immunitet. Wówczas wciąż toczyło się jednak postępowanie dotyczące drugiej prokurator. Sprawa została jednak przeniesiona ze Szczecina do Łodzi, gdzie ostatecznie prok. Bukowiecki wycofał wniosek o odebranie immunitetu Wrzosek i umorzył sprawę.

