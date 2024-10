Sikorski: Tego nie będziemy tolerować

W Sopocie rozpoczęło się Europejskie Forum Nowych Idei. Wydarzenie jest reklamowane jako "jedna z największych konferencji w tej części Europy skupiająca się na globalnych trendach, nowych ideach i przyszłości kontynentu".

Wśród prelegentów są m.in.: premier Donald Tusk, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, minister finansów Andrzej Domański oraz liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

"Tego nie będziemy tolerować"

Głos zabrał minister spraw zagranicznych. – Globalizacja była bardzo korzystna dla biednych ludzi w biednych krajach, ale niekorzystna dla biednych ludzi w bogatych krajach – powiedział Radosław Sikorski.

– Są całe połacie Polski bogatsze niż całe połacie Wielkiej Brytanii. Porównajcie sobie Sopot i Blackpool. To niebo a ziemia – przekonywał szef polskiej dyplomacji.

– Nasz system bankowy jest nowocześniejszy niż system bankowy Stanów Zjednoczonych. Jeżdżę do Stanów Zjednoczonych od 35 lat i tak długo, jak jeżdżę, tak słyszę o szybkich kolejach na trasie Baltimore – Waszyngton – Nowy Jork – Boston. O co zakład, że Polska będzie połączona siecią szybkich kolei szybciej, niż Stany Zjednoczone? Oni tego nigdy nie zbudują – kontynuował Sikorski.

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystąpił również z apelem do władz uniwersytetów. – Prosiłbym niektóre polskie uczelnie, żeby się uderzyły we własne piersi. Na polskich uczelniach dawano zgody na studiowanie i co za tym idzie, były wizy studenckie dla ludzi, którzy nie mieli wystarczających kwalifikacji, aby studiować we własnym kraju. Polak, żeby dostać się na studia wyższe, musi pokazać maturę, a Etiopczyk nie musiał. Tego nie będziemy tolerować – mówił minister. – Studiowałem za granicą (...). Polak, który chce studiować w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych musi pokazać polską maturę – dodał.

