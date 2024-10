"Pan pyta poważnie?". Spięcie Mastalerka z dziennikarzem TVN24

W środę w Sejmie prezydent wygłosił orędzie. Andrzej Duda odniósł się m.in. do konfliktu z premierem i ministrem spraw zagranicznych dotyczącym powoływania ambasadorów. W tym aspekcie, zdaniem głowy państwa, dobrej woli ze strony rządu nie było i nie ma.

W ocenie przywódcy, to rząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, że Polska ma dzisiaj w wielu krajach obniżoną reprezentację dyplomatyczną i że polskie placówki dyplomatyczne mają przez to ograniczoną możliwość działania. – Rząd, ściągając do kraju ambasadora i wysyłając tam kierownika placówki, pokazuje, że nie ma porozumienia w tej sprawie w Polsce i osłabia pozycję naszego kraju w relacjach z kluczowymi partnerami – stwierdził Andrzej Duda.

"Pan pyta mnie poważnie?"

– Prezydent wygłosił świetne orędzie w idealnym czasie. Ludzie wyczekiwali tego wystąpienia – ocenił szef gabinetu głowy państwa Marcin Mastalerek w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24. Jak podkreślił, słowa Andrzeja Dudy "były ponad politycznymi podziałami". – To Donald Tusk stworzył podziały, to Donald Tusk chce wykluczyć część społeczeństwa, która głosowała na PiS, chce ich stygmatyzować – powiedział.

– Gdzie Donald Tusk, gdzie koalicja rządząca wyklucza część społeczeństwa, które nie popierało koalicji 15 października? – zapytał prowadzący Konrad Piasecki. – Ale naprawdę, panie redaktorze, pan pyta mnie poważnie? – zwrócił się do dziennikarza TVN Marcin Mastalerek. – Każdego dnia widzę to w wypowiedziach, w atmosferze, w mediach społecznościowych. Były przewodniczący PO [Grzegorz Schetyna – przy. red.] wprost powiedział, że wybory prezydenckie muszą być wygrane przez KO, żeby domknąć system. Domknięcie systemu będzie oznaczało, że w Polsce nie będzie demokracji – stwierdził.

"Niech Tusk dziś pedałuje"

Kiedy Mastalerek został zapytany, ile Polska wyda w 2025 r. na program 800 plus, w studiu doszło do ostrej dyskusji. – Nie wiem, nie znam danych finansowych, nie pracuję nad budżetem, nie będę teraz strzelał, bo nie jestem w quizie. (...) Nie mam słuchawki w uchu, więc panu nie będę teraz strzelał – podkreślił szef gabinetu prezydenta.

– To nie Andrzej Duda obiecał 100 konkretów (...). Pan redaktor mówi, że po tym, jak Donald Tusk doszedł do władzy, obiecując gruszki na wierzbie, prezydent ma teraz wskazywać, jak ma rządzić Donald Tusk? Jest takie włoskie powiedzenie: chciałeś rower, to pedałuj. Niech Donald Tusk dziś pedałuje – oznajmił Mastalerek.

